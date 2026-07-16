Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 16 de julio: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera desde Palacio Nacional este jueves 16 de julio. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 16 de julio desde Palacio Nacional.

En esta conferencia de prensa, la mandataria podría referirse a la explicación de Marina del Pilar sobre que Jaime Bonilla organizó las comunicaciones con supuestos funcionarios de Estados Unidos para ayudarla con su visa.

A la par, podría estar acompañada de funcionarios de cultura o turismo para informar sobre avances en proyectos o presentar un informe sobre el número de turistas que llegaron a México durante el Mundial 2026.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 15 de julio?

En la conferencia matutina anterior, la mandataria respondió al posicionamiento de Terry Cole, titular de la DEA, quien acusó una “conexión mortífera” entre organizaciones criminales y funcionarios corruptos en México.

La mandataria acusó que la DEA “tiene mucho trabajo” en Estados Unidos y que debería concentrarse en atender los problemas en su país.

Afirmó que el titular de la DEA no presentó “sustento” a los señalamientos que hizo contra México.

A la par, su gobierno presentó una reforma para homologar el delito de feminicidio en todo el país y se imponga una pena de hasta 70 años según las 19 agravantes del delito.