¿Quién es el otro testigo del secuestro de ‘El Mayo’? Esto sabemos de Fausto Corrales

Fausto Corrales es un testigo clave en el homicidio de Héctor Melesio Cuén y el secuestro de Ismael 'El Mayo' Zambada. (Fotos: Cuartoscuro)

Las investigaciones sobre el presunto secuestro y traslado de Ismael ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos continúan abriendo nuevas líneas de indagatoria. Ahora, uno de los nombres que volvió al centro del caso es el de Fausto Ernesto Corrales Rodríguez, quien ha sido mencionado por la Fiscalía General de la República (FGR) como una persona relevante dentro de las pesquisas relacionadas con los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024 en Culiacán, Sinaloa.

El interés sobre Corrales creció luego de que la FGR informara avances en la investigación sobre el traslado de Zambada y el homicidio del exrector y exdiputado electo Héctor Melesio Cuén Ojeda, dos hechos que la autoridad federal considera vinculados temporalmente y que siguen bajo investigación.

Aunque en redes sociales y diversas publicaciones han circulado múltiples versiones sobre el papel de Corrales, la información confirmada por autoridades sigue siendo limitada. La mayor parte de los datos disponibles provienen de comunicados y conferencias de la FGR, así como de reportes periodísticos sustentados en expedientes oficiales.

¿Quién es Fausto Corrales?

De acuerdo con la investigación federal, Fausto Ernesto Corrales Rodríguez fue la persona que acompañó a Héctor Melesio Cuén durante los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024 y quien posteriormente lo trasladó a un hospital tras resultar herido. Por ello, desde el inicio de las investigaciones fue considerado un testigo relevante del caso.

La FGR ha solicitado en distintas etapas de la investigación que Corrales ampliara su declaración debido a las inconsistencias detectadas entre diversas versiones de los hechos y la evidencia recabada posteriormente. Dichas diligencias forman parte de la investigación federal sobre el homicidio de Cuén y el presunto secuestro de Zambada.

¿Por qué se le considera otro testigo del secuestro de ‘El Mayo’ Zambada?

La relevancia de Corrales radica en que, según la hipótesis de la FGR, estuvo presente durante parte de los acontecimientos que ocurrieron en el inmueble donde presuntamente fue privado de la libertad ‘El Mayo’ Zambada, antes de ser trasladado a Estados Unidos. La autoridad sostiene que su testimonio puede ayudar a reconstruir la secuencia de los hechos.

La investigación continúa abierta y la FGR no ha difundido mayores detalles sobre el contenido de sus declaraciones.

¿Qué ha dicho la FGR sobre Fausto Corrales?

En los últimos avances del caso, la Fiscalía informó que mantiene abiertas distintas líneas de investigación relacionadas con los participantes en los hechos del 25 de julio de 2024, incluidos los testimonios de personas presentes ese día. Asimismo, la dependencia ha señalado que busca esclarecer la participación de todos los involucrados y reconstruir con precisión la cronología de los acontecimientos.

Asimismo, recientemente se dio a conocer que la FGR identificó nuevos elementos relacionados con Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias ‘El Jando’, señalado como el piloto que trasladó a Zambada a Estados Unidos, información que la propia institución reconoció no conocer plenamente cuando fue detenido y posteriormente extraditado.