Sobrina de 15 años de Audrina Patridge murió por supuesta sobredosis que contenía fentanilo

La actriz Audrina Patridge anunció en febrero pasado la muerte de su sobrina Sadie Raine Loza a los pocos días de cumplir 15 años, por lo que fuentes policiales confirmaron una sobredosis como la causa de su fallecimiento en Estados Unidos.

A 9 meses del suceso, la policía se encuentra investigando quiénes pudieron haberle facilitado los narcóticos a la menor de edad, pero inicialmente TMZ afirmó que pudo haber comprado Percocet (para el dolor) a través de Snapchat, aunque no sabía que estaba mezclado con fentanilo.

Sin embargo, el medio asegura que no se ha determinado la forma de su muerte. Fue el 14 de febrero cuando Patridge publicó un mensaje en sus redes sociales junto a un mensaje de despedida, al que acompañó con varias fotografías en Instagram.

“Me duele el corazón, incluso escribir esto. Mi hermosa sobrina ahora está en el cielo. Sé que no es un adiós para siempre, pero es el más difícil decir adiós por ahora. Te extrañaremos y apreciaremos cada momento que tuvimos contigo”.

Sin dar más detalles, su mamá Casey Loza contó que la historia de Sadie salvaría “incontables vidas” razón por la que “su memoria nunca será olvidada”.

Audrina Patridge anunció en febrero la muerte de Sadie Raine Loza. (Foto: Instagram @audrinapatridge)

¿Quién es la actriz Audrina Patridge?

Audrina es una actriz y modelo estadounidense nacida en mayo de 1985, quien se hizo popular después de su participación en el reality show de MTV The Hills, en 2006, junto a sus amigas Lauren Conrad, Heidi Montag y Whitney Port.

También formó parte en una temporada del programa Dancing with the Stars, en el cual terminó en séptimo lugar. En 2011 protagonizó su propia serie Audrina y su nombre se incluye en los créditos de películas como Sorority Row (2009), Into the Blue 2: The Reef (2011) y Honey 2 (2011). Otros de los proyectos en su carrera incluyen Very Cavallari, Celebrity Family Feud o Cupcake Wars.