Kimberly Flores y Edwin Luna lamentan muerte de su sobrina Yuriby: ‘Juntas en un solo latido’

Este 26 de julio, la influencer Kimberly Flores dio a conocer que su sobrina Yuriby Gómez, con quien tenía una conexión muy especial, falleció a los 23 años. Las causas todavía son desconocidas.

A través de sus redes sociales, quien fuera una de las participantes en la primera temporada de La Casa de los Famosos, de Telemundo, compartió distintas fotos en las que sale acompañada de Yuriby, quien también era una reconocida influencer en su país.

Primero, subió foto en un avión, pues estaba viajando hacia Guatemala, de donde es originaria. “El vuelo más doloroso que tomo”, señaló después de haber compartido una fotografía con su esposo, el cantante Edwin Luna, pues este 27 de julio cumplen 4 años de casados.

“No puedo con tanto dolor”, señaló en otra historia de Instagram. Después, compartió a sus más de dos millones de seguidores en dicha red social una serie de fotos y mensajes en los que aparece con la joven, que murió por causas desconocidas a los 23 años.

Otros de los mensajes que escribió la también empresaria fueron: “Siempre juntas en un solo latido mi amor. Tenía tantos sueños” y “Me quedo con este mensaje hermoso y todas tus palabras y consejos mi niña. Te llevas un pedazo de mi corazón”, dijo en referencia a unas palabras que la joven influencer le dedicó en vida.

Historia de Kimberly Flores en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Edwin Luna se pronuncia tras muerte de Yuriby Gómez

El exvocalista de La Trakalosa de Monterrey también dedicó unas palabras a Yuriby, primero explicando que a él no le corresponde hablar sobre el fallecimiento de la joven, y después hizo una publicación en donde la mencionó.

“A todos los que me están preguntando cómo está la situación de Yuriby, no me corresponde a mí hablar acerca de eso porque es mi sobrina política, entonces por respeto a toda la familia de mi esposa yo me tengo que mantener al margen”, señaló en primera instancia.

Historia de Edwin Luna en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Después, Edwin Luna subió un video de la presentación que tuvo en San Luis Potosí, dedicándole un tema a su sobrina política, que falleció este miércoles y enviándole unas palabras de amor y aliento a su esposa Kimberly y a toda la familia.

“Yuriby Gómez con mucho cariño para ti que yo sé que me escuchas así como mi padre. Dios bendiga a toda la familia mi vida Kimberly Flores y desde donde estoy mi corazón se encuentra contigo”, escribió para acompañar dicho video, que ya cuenta con más de 16 mil ‘me gusta’.