‘El Escorpión Dorado’ le ‘echa flores’ a Piqué tras entrevista: ‘Le encanta cuidar a su familia’

Gerard Piqué ha estado muy cercano a México en los últimos meses, pues en julio anunció con bombos y platillos que la Kings League llegaría a nuestro país en 2024 como parte de su expansión, aunque esto no es todo, también ha sido entrevistado por celebridades como ‘El Escorpión Dorado’.

El influencer mexicano subió al volante al exfutbolista, aunque esto no ocurrió en calles de la Ciudad de México como acostumbra, sino en Barcelona, donde Piqué reside.

Y aunque muchos esperaban que ‘El Escorpión Dorado’ le hiciera preguntas relacionadas con su separación de Shakira, en realidad no habló sobre el tema, lo que causó extrañeza en sus seguidores, pues el personaje de Alex Montiel es conocido por tener una personalidad irreverente, además de que a veces busca incomodar a sus invitados.

En esta ocasión no fue así, y él mismo explicó la razón: los hijos del empresario, al que incluso calificó cono un gran padre.

El Escorpión Dorado y Piqué conversando en el segmento '#AlVolante'. (Foto: YouTube / PelucheEn ElEstuche)

¿Por qué El Escorpión Dorado no le preguntó a Piqué por Shakira?

El creador de contenido fue entrevistado en el programa De primera Mano, en donde platicó cómo fue la entrevista con el presidente de la Kings League.

Sin embargo, también le preguntaron por qué decidió no mencionar a su expareja o hacerle preguntas en su segmento llamado ‘Escorpión al Volante’, mismo en donde platica con diversas celebridades.

“Lo que se ve no se pregunta, creo que es un tema muy manoseado. La única que ha abierto el tema como tal es Shakira. Piqué, pues, como se ha mantenido ahí al ras, y ya sabes que entre mis prioridades, cuando están involucrados ahí chamacos, trato de no pisotear por ahí, pero de todos modos hubo un par de guiños a la de ‘Las caderas no mienten’”, comentó el autonombrado ‘Dios del Internet’.

Y así como mencionó, en un fragmento del video hizo referencias sutiles a Shakira, por ejemplo, al hablar sobre canciones de Bizarrap, pues ella hizo una ‘tiradera’ contra el español.

“Pusimos la canción de Bizarrap, no sé por qué escogió la de Peso Pluma, si tiene tantas canciones”, dijo entre risas.

‘El Escorpión Dorado’ halaga a Piqué y su papel como padre

Además, en su conversación el programa citado, reconoció el hecho de que le hiciera un espacio en su agenda e hizo mención de ello.

Posteriormente, dijo que, a diferencia de lo que muchas personas consideran, el hijo de Joan Piqué es una persona muy profesional y cuida mucho su tiempo para pasar el mayor posible con sus hijos, Milan y Sasha.

“Pude lograr meterme a su agenda para que me regalara una hora de su tiempo, pero en realidad lo que le urgía era terminar para irse con sus chamacos. Lo que yo noté es que es un buen profesional y le encanta cuidar a su familia, por lo menos el concepto que tiene de familia actualmente”, aseguró.