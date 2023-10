Pamela Cortés, esposa de Andrés Roemer, lanza comunicado tras detención del exdiplomático

En días pasados, el exdiplomático Andrés Roemer fue detenido en Israel después de enfrentar más de 60 denuncias en su contra aquí en México por cargos como abuso sexual agravado y violación.

Hasta el momento se desconoce si este será extraditado a México próximamente o permanecerá en el país donde actualmente está recluido en un centro de detención, de acuerdo con Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México.

Ahora, fue su esposa Pamela Cortés-Roemer quien a través de Instagram envió un comunicado a sus más de 163 mil seguidores en donde, aunque no habló de forma directa del caso de su esposo, está inferido en su mensaje.

Andrés Roemer está casado con la influencer Pamela Cortés. (Foto: Instagram / @lachicaalmodovar)

¿Qué dijo la esposa de Andrés Roemer tras su detención?

El mensaje de la influencer estaba dirigido “a su banda”, especificando que solo sus amigos y seguidores que la aprecian estaban contemplados, pues “el resto de la gente me vale”, dijo.

“Como bien saben, me gusta llevar una comunicación muy estrecha con ustedes por este medio… aprecio infinitamente su cariño y apoyo. Sin embargo, hay temas y situaciones que vivo sobre los que he decidido no hablar, pues son más complejos de lo que se podrían imaginar”, explicó como contexto en primera instancia.

Pamela, quien se dedica a conducir programas y podcasts sobre cine, explicó que no hará ningún cambio en su forma de llevar sus redes sociales, y que su vida privada y profesional se mantendrá como hasta ahora lo ha sido, sin ahondar en detalles.

“Mi trabajo, mis proyectos, mis actividades y mi vida seguirán de forma EXACTAMENTE igual; por razones que yo conozco y que a nadie más le incumben”, dijo.

Comunicado de Pamela Cortés en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

La también apodada ‘Chica Almodóvar’ agregó que, a partir de aquel mensaje, empezará a bloquear usuarios que “comente(n) o envíe(n) mensajes directos de manera malintencionada”, con lo que da a entender que no hará ninguna declaración respecto al tema y tampoco espera cuestionamientos al respecto.

¿Qué sigue para Andrés Roemer tras ser detenido?

En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, la embajadora de Israel en México explicó que, después de que validen su detención en el país de Medio Oriente, Andrés Roemer será sometido a un juicio y una audiencia.

Se espera ahora una audiencia en Jerusalén que puede durar unas semanas o unos meses, no hay una regla exacta de cuánto tiempo debe llevar el proceso. Finalmente, después de que el tribunal tome su decisión, en caso de que sí fuera extraditable, el ministro de Justicia de Israel firmará una orden y él podrá ser extraditado”, explicó la diplomática.