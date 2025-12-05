¿Y la fotomulta? Automovilista se graba manejando a 240 km/h en el Segundo Piso de Periférico

Un automovilista desató polémica en redes sociales, luego de publicar un video en el que presume conducir a 240 kilómetros por hora sobre el Segundo Piso del Periférico, ubicado en la Ciudad de México.
En la grabación se observa que el conductor sostiene el volante con una mano mientras con la otra se filma. El clip fue compartido junto con el mensaje: “Manejen con cuidado porque me vengo cagando”.
La ‘imprudencia’ del conductor generó una oleada de críticas en la red social X, donde una usuaria cuestionó el riesgo que implicó la acción: “Manejar a 240 km/hr en el segundo piso del periférico con una mano, y usar la otra para grabarte, debe merecer un premio”.
De acuerdo con el Artículo 9 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, los límites de velocidad para los vehículos de uso particular son:
- En los carriles centrales de las vías de acceso controlado, la velocidad máxima será de 80 km/h.
- En las vías primarias, la velocidad máxima será de 50 km/h.
- En las vías secundarias, incluyendo las laterales de vías de acceso controlado, la velocidad máxima será de 40 km/h.
- En zonas escolares, hospitales, asilos, albergues y casas hogar, el límite de velocidad es de 20 km/h.
- En estacionamientos y vías peatonales, la velocidad máxima será de 10 km/h.
Asimismo, la multa por conducir a exceso de velocidad puede alcanzar las 30 UMAs, lo que equivale a 3 mil 394 pesos.
Multas de tránsito: Estas son las infracciones menos conocidas en CDMX
Además de conducir a exceso de velocidad, estas son algunas de las multas de tránsito poco conocidas por las que te pueden sancionar en CDMX:
- Arreglar tu auto en la calle: Si un día quieres arreglar tu auto en la calle, podrías ser sancionado. Esto aplica si no se trata de una emergencia por la cual no puedas avanzar y la sanción equivale a 1 a 10 UMA que van desde los 108.50 hasta los 1, 085.70 pesos.
- Poner cubetas o ‘apartar lugares’: El mismo artículo en su fracción V señala que está prohibido “colocar o instalar cualquier objeto o señalización para reservar espacios de estacionamiento”. (La multa equivale a 11, 15 o 20 UMA (de 1,188 a 2,160 pesos, un arresto administrativo de 13 a 24 horas y deberás quitar lo que obstruye la vía)
- Usa el claxon modificado: Si te pones creativo con tu canción favorita o algún tono distinto para el claxon de tu auto, podrías ser sancionado por ruido excesivo. (La multa es de 20 a 30 UMA, lo que equivale a entre 2 mil 160 y 3 mil 255 pesos aproximadamente, según el artículo 43)