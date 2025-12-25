¿Los has visto? Desaparecen 6 adolescentes en Villahermosa en plena Nochebuena; activan la Alerta Amber

Activan la Alerta Amber y emiten fichas de búsqueda para la localización de seis adolescentes en Villahermosa. (Foto: Fiscalía de Tabasco)

Seis adolescentes originarios de los estados de Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Centro, Tabasco, lo que llevó a las autoridades a activar la Alerta Amber durante este 24 de diciembre para su búsqueda y localización.

Debido a que los menores no son originarios de este estado, se desconoce hasta el momento qué actividades realizaban en territorio tabasqueño y bajo qué circunstancias se encontraban en la entidad.

Los adolescentes desaparecidos fueron identificados como Justin Joan Torres Vásquez, de 17 años; Jorge Emiliano Vega Narváez, de 17 años; Dilan Cain Herbert Sobrevilla, de 16 años; Miguel Rodríguez Estobar, de 16 años; Tadeo Gael Moreno Monreal, de 14 años; y Roberto Vázquez Arriaga, de 14 años.

Según las fichas de búsqueda emitidas por la Fiscalía General del Estado de Tabasco, los seis jóvenes fueron vistos por última vez este 24 de diciembre alrededor de las 14:32 horas, en la ciudad de Villahermosa, sin que hasta el momento se precise el lugar exacto de la desaparición.

Sin embargo, de manera extraoficial se sabe que los jóvenes estaban bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración (INM), aunque no está claro por qué razón.

Tras percatarse de que habían desaparecido, agentes del organismo federal hicieron el reporte ante las autoridades locales, por lo que de inmediato se procedió a la emisión de las fichas de búsqueda, mismas que fueron publicadas en redes sociales para su rápida difusión.

Hasta ahora, no se tiene conocimiento del paradero de ninguno de los adolescentes, por lo que la Alerta Amber permanece activa y continúan las labores de investigación y localización, en coordinación con corporaciones de seguridad y otras autoridades.

La Fiscalía exhortó a la población a colaborar con cualquier información que pueda contribuir a dar con el paradero de los menores, a fin de garantizar su pronta localización.

Tabasco es segundo lugar en desapariciones en el sureste

Desde el último día de diciembre de 1952 y hasta la fecha actual, Tabasco registra un total histórico de 2 mil 56 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con estadísticas del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) del gobierno federal.

En un periodo de 73 años, los datos oficiales señalan que 192 tabasqueños fueron localizados sin vida, mientras que 2 mil 609 personas fueron encontradas con vida.

En conjunto, el rubro general de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en la entidad suma 4 mil 847 casos, de los cuales 2 mil 299 corresponden a hombres, 2 mil 542 a mujeres y 16 registros no especifican el sexo.

Con las 2 mil 56 personas que aún permanecen sin localizar, Tabasco se coloca como el segundo estado del sureste con mayor número de casos, solo por debajo de Veracruz, que reporta 7 mil 090.

En contraste, Campeche registra 151 personas desaparecidas; Yucatán, 316; Oaxaca, 789; Quintana Roo, mil 740; y Chiapas, mil 827.

A nivel nacional, las entidades con mayor incidencia son el Estado de México, con 14 mil 772 personas desaparecidas; Tamaulipas, con 13 mil 623; y Jalisco, con 13 mil 513.