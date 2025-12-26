Carambola en la autopista Veracruz- Puebla deja 8 personas heridas de gravedad y 30 con lesiones leves

En el sitio de la carambola de autos atendieron a las más de 30 personas que tenían lesiones leves. (Cuartoscuro).

Ocho personas heridas de gravedad y casi 30 más con lesiones leves fue el saldo que dejó una carambola sobre la autopista Veracruz-Puebla en la que se vieron involucrados ocho vehículos.

Los hechos sucedieron durante la semana del viernes 26 de diciembre, en la zona centro del estado de Veracruz, a la altura conocida como Los Cafetos.

En el accidente estuvo involucrada una pipa que sufrió cuantiosos daños, así como un camión de transporte de personal y otros vehículos particulares que también se vieron afectados.

Tras el accidente, al lugar llegaron elementos de cuerpos de emergencia como Bomberos, rescate urbano de Caminos y Puentes Federales (Capufe), Guardia Nacional y Policía del Estado de Veracruz, quienes rápidamente abanderaron el lugar para evitar que más personas se vieran afectadas.

En el sitio atendieron a las más de 30 personas que tenían lesiones leves, pero le dieron prioridad a otras ocho que con heridas graves y tuvieron que ser trasladadas hacia algunos hospitales para recibir la atención médica necesaria.

La pipa que estuvo involucrada en el accidente estaba transportando hipoclorito de sodio, un desinfectante o blanqueador que es altamente tóxico, por lo que además de atender a las personas heridas, las autoridades tuvieron que descartar que existiera alguna fuga o situación similar que comprometiera el riesgo en el lugar. Sin embargo, únicamente se detectó una leve fuga de diésel.

¿Por qué se hizo la carambola en la autopista Veracruz-Puebla?

Las versiones preliminares apuntan que el accidente se debió a la situación climática que existe en la zona, sumado el exceso de velocidad de algunos de los vehículos que se vieron involucrados, aunque hasta el momento las autoridades todavía no han emitido información al respecto.

Sumado a este incidente, durante la madrugada también volcó un camión de pasajeros sobre la carretera federal 127 Alazán-Canoa, cuando se dirigía hacia el municipio de Pánuco, en la zona norte de Veracruz. En el sitio atendieron al menos a ocho personas lesionadas, aunque con distintos niveles de gravedad.