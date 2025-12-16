¡Subeeen! Alcalde de Tlajomulco llega tarde a inauguración de la Línea 4 del Tren Ligero

El alcalde de Tlajomulco iba en camino a la inauguración de la Línea 4 del Tren ligero... pero no alcanzó a llegar al tren.

¡A Gerardo Quirino, alcalde de Tlajomulco, Jalisco, se le fue el tren! Las imágenes del edil se hicieron virales cuando llegó corriendo a la inauguración de la Línea 4 del tren ligero.

En un video que circula en redes sociales se ve a Quirino quien corre en el andén, pero no alcanza a abordar durante la inauguración del transporte público.

Entre risas, el alcalde vio cómo se alejaba el tren y se despedía de los pasajeros a pesar de su intento por abordar.

Se trataba del primer recorrido de la Línea 4 del tren ligero que suma una nueva ruta alternativa para conectar al sur con el área metropolitana de Guadalajara.

¿Qué dijo Gerardo Quirino, presidente municipal de Tlajomulco, sobre el tren ligero?

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez, destacó que este proyecto representa un avance decisivo para miles de habitantes que diariamente enfrentan largos tiempos de traslado.

La obra, que inició en mayo de 2022, concluyó gracias a la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal.

De acuerdo con el alcalde, la puesta en operación de esta línea responde a una demanda histórica de la población y abrirá la puerta a nuevas oportunidades de desarrollo social y económico en la región.

Como parte de la inauguración, el servicio será gratis durante los primeros 15 días, mientras los usuarios se familiaricen con la operación del sistema, los tiempos de traslado y la ubicación de los accesos en cada estación.

¿Qué sabemos de la Línea 4 del tren ligero en Tlajomulco?

La Línea 4 comprende ocho estaciones, cuatro de ellas ubicadas en territorio de Tlajomulco, y tendrá como punto de arranque la Cabecera Municipal.

Su trazo permitirá enlazar en aproximadamente 30 minutos a usuarios de este municipio con Tlaquepaque y Guadalajara, ofreciendo una alternativa de movilidad más segura y ordenada frente a la creciente saturación vial.

Las autoridades estiman que más de 108 mil personas utilicen diariamente esta nueva línea desde su primera semana de funcionamiento, consolidándola como uno de los proyectos de transporte más relevantes impulsados recientemente.

Con ocho estaciones, la Línea 4 beneficiará directamente a 24 colonias, nueve zonas industriales, 18 centros educativos y dos de los equipamientos de salud más importantes del sur del Área Metropolitana de Guadalajara.

*Con información de Quadratín