Península de Yucatán espera clima fresco para este miércoles: Prevén temperaturas de 32° con vientos

En la zona de Mérida, se esperan rangos diarios que van de los 20°C a los 35°C, con una temperatura actual de 27.7°C. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en la Península de Yucatán este miércoles 10 de junio presenta cielos nublados en sus principales ciudades, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se esperan temperaturas que variarán de 20°C a 32°C, con vientos moderados. Aunque el país experimenta la influencia de la tormenta tropical ‘Boris’, la región peninsular mantiene condiciones estables.

¿Qué temperaturas habrá hoy en la Península de Yucatán?

Mérida, capital de Yucatán, tendrá una temperatura mínima de 20.7°C y una máxima de 32.3°C. El viento soplará a 13 km/h con cielos nublados.

En la zona de Mérida, se esperan rangos diarios que van de los 20°C a los 35°C, con una temperatura actual de 27.7°C.

En Quintana Roo, Cancún registrará una mínima de 23.3°C y una máxima de 29.0°C, con viento de 23 km/h. Tulum tendrá temperaturas entre 22.0°C y 28.0°C, mientras que Playa del Carmen estará de 22.0°C a 28.3°C. Chetumal compartirá condiciones con Cancún, con 23.3°C de mínima y 29.0°C de máxima.

¿Se esperan lluvias en la Península de Yucatán?

La probabilidad de lluvia en la Península de Yucatán se mantiene baja para hoy, con cielos nublados predominando en la mayor parte de la región.

En Mérida, el viento soplará a 13 km/h, contribuyendo a un ambiente fresco. Esta condición de nubosidad es generalizada en las principales ciudades.

Las ciudades del Caribe Mexicano como Cancún y Chetumal experimentarán vientos más fuertes, de hasta 23 km/h.

En Tulum, el viento alcanzará los 17 km/h, mientras que en Playa del Carmen será de 16 km/h. Estas condiciones sugieren que, aunque el sol estará oculto, no se prevén aguaceros significativos en la zona.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en Yucatán los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Miércoles 10 de junio: Máxima de 35°C, Mínima de 22°C, Cielo nublado, viento de 11 km/h.

Jueves 11 de junio: Máxima de 34°C, Mínima de 20°C, Cielo nublado, viento de 13 km/h.

Viernes 12 de junio: Máxima de 28°C, Mínima de 20°C, Cielo nublado, viento de 15 km/h.

Se observa una tendencia de temperaturas estables durante el resto de la semana, con una ligera baja hacia el viernes. Los cielos nublados persistirán, lo que ayudará a mitigar la sensación de calor en la región.

El viento mantendrá su intensidad moderada, sin cambios drásticos en las condiciones generales del tiempo.

¿Cómo protegerse del clima en la Península de Yucatán?

Ante las temperaturas que se esperan, es importante mantenerse hidratado, bebiendo suficiente agua durante todo el día. Se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación ultravioleta es más intensa.

Utilizar protector solar con factor de protección alto es crucial, incluso en días nublados, para cuidar la piel. Vestir ropa ligera, de colores claros y manga larga ayudará a reflejar el calor y a mantenerse fresco. Estas medidas simples previenen golpes de calor y deshidratación.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima?

Para obtener información detallada y actualizada sobre el clima en la Península de Yucatán, se aconseja consultar los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las plataformas de Protección Civil de cada estado.

Estas fuentes proporcionan alertas y recomendaciones específicas para la seguridad de la población.

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