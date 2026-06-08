Clima en Guadalajara: Cielo nublado y hasta 29°C para el martes 9 de junio

Pronóstico del clima para la Zona Metropolitana de Guadalajara el 9 de junio.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la Zona Metropolitana de Guadalajara, incluyendo Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, tendrá un inicio de semana con cielo nublado.

Las temperaturas en la región variarán, con mínimas alrededor de los 16°C y máximas que alcanzarán los 29°C.

Un temporal de lluvias que comenzó a inicios de este mes y se extenderá al 12 de junio afecta a la Ciudad de México y otras entidades.

¿Qué temperaturas se esperan en Guadalajara y sus municipios?

El martes 9 de junio, Guadalajara y Zapopan esperan mínimas de 17°C y máximas de 29°C. San Pedro Tlaquepaque y Tonalá también tendrán mínimas de 17°C y máximas de 29°C, con un ambiente templado.

La ciudad de Guadalajara actualmente registra 25.3°C. Zapopan tiene una temperatura actual de 25.5°C. San Pedro Tlaquepaque y Tonalá también se mantienen en 25.3°C. El viento sopla a 4 km/h en toda la Zona Metropolitana.

¿Lloverá esta semana en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

La Zona Metropolitana de Guadalajara tendrá cielo nublado. La probabilidad de lluvia está presente, pero no se pronostican grandes aguaceros. La humedad para Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá se sitúa en 90%.

El viento en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá sopla suavemente a 4 km/h. Estas condiciones sugieren un día tranquilo, sin ráfagas fuertes. La nubosidad será persistente durante la mayor parte del día.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Jalisco esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 9 de junio : Máxima de 29°C, Mínima de 17°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

: Máxima de 29°C, Mínima de 17°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h. Miércoles 10 de junio : Máxima de 27°C, Mínima de 16°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 27°C, Mínima de 16°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h. Jueves 11 de junio: Máxima de 28°C, Mínima de 16°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

La tendencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara es de temperaturas agradables y cielos nublados. Las mínimas se mantendrán entre 16°C y 17°C, y las máximas estarán entre 27°C y 29°C.

¿Cómo protegerse del clima en Jalisco esta semana?

Con el cielo nublado y temperaturas moderadas en la Zona Metropolitana, es vital hidratarse. Beber suficiente agua es clave. Evitar la exposición prolongada al sol, aun cubierto, es una buena práctica para la salud.

Se sugiere usar ropa ligera y de colores claros en la Zona Metropolitana. Llevar un paraguas o impermeable puede ser útil por si hay lloviznas, aunque no se esperan aguaceros intensos en la región.

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