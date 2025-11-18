‘Mi jefe actúa muy mal’: Sergio Mayer Mori asegura en ‘La Granja VIP’ que su papá no tiene talento

Sergio Mayer Mori explica que, pese a que su papá, Sergio Mayer, no tiene talento artístico, su disciplina es clave en el éxito.

Diría una conocida frase: ‘no me ayudes, compadre’. En la actualidad, Sergio Mayer Mori y su papá llevan una relación cordial, aunque eso no les impide decirse ‘sus verdades’, y entre ellas, el hijo del exdiputado Sergio Mayer asegura que este no tiene talento artístico.

Curiosamente, fue el espectáculo y entretenimiento donde se hizo famoso; primero al formar parte del grupo Garibaldi y posteriormente como modelo y actor.

No obstante, el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori reconoce que el talento de su papá es nulo, pero hay algo que le reconoce: la disciplina con la que realiza su trabajo.

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori en ‘La Granja VIP’?

En una plática con el luchador Alberto del Río ‘El Patrón’, Sergio Mayer Mori se sinceró sobre algunos conflictos que enfrentó en el pasado con su papá, incluido un distanciamiento de dos o tres años.

No obstante, lo que llamó la atención de la plática es que Mayer Mori aseguró que su papá no tiene talento como artista, pese a que construyó una amplia trayectoria en este rubro.

Sergio Mayer no tiene talento para el ámbito artístico, asegura su hijo. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

“Lo voy a decir aquí, güey. Mi jefe no tiene talento. O sea, mi jefe actúa muy mal. No canta un cul*, no baila un cul*, pero ha vivido de actuar, de cantar y de bailar toda su vida el cabrón, y bien. Dices: ‘No, pues güey’”, inicia la expareja de Natália Subtil.

Pese a que Mayer Bretón tiene talento para otras cosas (según su hijo), lleva más de 30 años en el medio artístico, lo cual admira el hijo de Bárbara Mori.

“Tiene mucho talento para cosas que no son artísticas, pero ha vivido de la vida artística años, güey. Lleva 30 años de carrera haciendo cosas para las que, la neta, no es bueno. Y se lo digo, y él lo sabe”, asegura.

Hijo de Sergio Mayer revela cuál es el ‘secreto’ de su papá para destacar en el espectáculo

Al joven cantante le sorprende todo lo que logró Sergio Mayer, finalista de La Casa de los Famosos México, cuando no tiene aptitudes artísticas. Sin embargo, reconoce que la clave del éxito está detrás de la disciplina.

“No es el talento, es que son chambeadores; son disciplinados, profesionales y pues eso también te lleva lejos. Y juntar las dos (…) mi papá es carismático de a madres, y juntar las dos (…) si eres un güey disciplinado, profesional, carismático y la chingada; y aparte tienes talento… Pendejo si te mueres de hambre, la verdad”, asegura.

Sergio Mayer Mori reconoce que no ‘heredó’ la disciplina de su papá

Desde pequeño, Mayer Mori, actor de Rebelde, fue testigo de la disciplina de Sergio Mayer Bretón, quien quiso inculcarle estos valores a su hijo, lo que causó roces entre ellos.

“La mentalidad de chingón que tiene la neta. Y eso es lo que me intentó inculcar, nada más que lo hizo (de forma incorrecta). El güey me levantaba (temprano); yo le agarré un repele al gimnasio porque me levantaba hasta los domingos a las 5 de la mañana. Y así no es como uno se enamora de las cosas, güey, al contrario”, menciona.

Gracias a que el integrante de Solo para Mujeres fue muy riguroso con su hijo y lo ‘obligó’ a ser disciplinado fue que se pelearon y el hijo de Bárbara Mori se fue de su casa, pues describe a su papá como una persona muy estricta.