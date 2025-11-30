Séptimo eliminado de ‘La Granja VIP’ HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver la gala?

'La Granja VIP' tiene a 4 participantes en riesgo de convertirse en el siguiente eliminado. (Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro)

La lista de eliminados de La Granja VIP aumenta cada domingo cuando uno de los granjeros se despide de la competencia y para este 30 de noviembre el expulsado está entre 4 concursantes.

En los nominados de La Granja VIP para la semana 7 está Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori, quien se mantuvo lejos del peligro por ganar la prueba del capataz de manera consecutiva.

La expulsión ocurre en medio de polémicas entre Eleazar Gómez y el resto de sus compañeros, principalmente con César Doroteo ‘Teo’, con quien discutió en múltiples ocasiones.

¿A qué hora inicia la gala de eliminación de ‘La Granja VIP’?

La gala de La Granja VIP de este domingo 30 de noviembre comienza a las 8:00 p.m. del tiempo del centro de México.

A las 7:30 p.m. comienza el preshow, donde Malleza recuerda algunos de los momentos destacados de la semana, pero exclusivamente pasa por las redes sociales.

Kim Shantal consiguió la salvación en la semana 7 de 'La Granja VIP': (Cortesía TV Azteca)

¿Dónde ver al eliminado de ‘La Granja VIP’ hoy?

El programa de eliminación en La Granja VIP tiene distintos sitios para que el público la siga en vivo y son los siguientes:

Azteca UNO (TV abierta)

App de TV Azteca

Redes sociales oficiales del reality show

Actualizaciones de lo más destacado del programa en El Financiero Entretenimiento

Disney+ (requiere suscripción con costo)

Además, puedes seguir la transmisión 24/7 de La granja VIP gratis en las cuentas oficiales de Instagram, Facebook y YouTube del programa de TV.

¿Quiénes son los nominados de la semana 7 de ‘La Granja VIP’?

La lista de nominados de La granja VIP se construye desde el lunes junto con la prueba del capataz, porque ese día el legado que deja el expulsado pone en riesgo a uno de los participantes.

Para la semana 7 fue Fabiola Campomanes y debido a un ‘castigo’, ella no pudo participar en ninguna prueba de salvación.

El listado completo de los granjeros con posibilidades de convertirse en el siguiente eliminado se completó tras La Salvación y La Traición, que por tercera semana consecutiva fue doble, así quedó:

Alfredo Adame

Lis Vega

Fabiola Campomanes

Sergio Mayer Mori

¿Quiénes son los eliminados de ‘La Granja VIP’ hasta el momento?

No todos los eliminados de La Granja VIP salieron por ser los menos votados, tenemos el caso de la salida voluntaria de Lolita Cortés a consecuencia de un problema de salud relacionado con la ansiedad y los ataques de pánico.

La lista completa de expulsados de la primera temporada de reality show es la siguiente:

Carolina Ross (primera eliminada)

Sandra Itzel (segunda eliminada)

Omahi (tercer eliminado

Jawy Méndez (cuarto eliminado)

Lolita Cortés (abandona voluntariamente)

Manola Díez (quinta eliminada)

Kike Mayagoitia (sexto eliminado)

Participantes de ‘La Granja VIP’: ¿Quiénes quedan en la competencia?

7 participantes de La Granja VIP ya quedaron fuera de la lucha por el premio para el ganador de la primera temporada del reality show.

Ellos se mantienen dentro de la competencia hasta el domingo 30 de noviembre: