Séptima prueba del capataz en ‘La Granja VIP’: Él es el ganador de la semana y la nominada por el legado

En la semana 6 se enfrentaron dos granjeros por el beneficio del capataz en 'La Granja VIP'. (Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro)

El primer reto al que se enfrentan los participantes de La Granja VIP cuando empieza la semana es a la prueba del capataz y por segunda semana consecutiva fue el público quien eligió a los aspirantes al título.

Los seguidores del reality show emitieron sus votos para designar a dos de los granjeros para competir en la prueba y ellos fueron: César Doroteo ‘Teo’ y Eleazar Gómez.

Ambos se enfrentaron en una prueba donde primero tenían que elegir unos costales con distintas piezas y llevarlas una por una a través de un camino delimitado por paja y encajarlas en una tabla, siempre y cuando coincidan con el color.

Eleazar Gómez tuco su primera oportunidad en 'La Granja VIP' para convertirse en el capataz luego del veto impuesto por hacer trampa. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Quién es el capataz de la semana 7 de ‘La Granja VIP’?

El ganador de la prueba del capataz fue César Doroteo, ‘Teo’ y se convierte en el líder de La Granja VIP durante los próximos 7 días.

Es la primera vez que el amigo de Ricardo Peralta obtiene este título en lo que va de la temporada del reality show.

Además, lo consigue en una semana donde los granjeros deben ‘sobrevivir’ sin ningún tipo de energía eléctrica, por lo que solo él dispone de una ducha caliente gracias a los beneficios del capataz.

¿Cuáles son los beneficios del capataz en ‘La Granja VIP’?

El Capataz es una especie de líder dentro del programa de TV, cargo asumido por un participante de La Granja VIP y este título se consigue luego de vencer en una prueba, pero solo durante una semana.

Los beneficios que consigue son los siguientes:

Habitación propia con comodidades como agua caliente, baño propio y alimentos que solo se puede consumir en la suite

Delegar actividades al resto de sus compañeros

Inmunidad ante las nominaciones, por tanto no puede salir

Además, en caso de que su liderazgo sea considerado como insuficiente por la producción, entonces se pone en riesgo el presupuesto de la semana.

¿Quién es el primer nominado de la semana 7 de ‘La Granja VIP’?

Kike Mayagoitia fue el sexto eliminado de La Granja VIP y como último ‘regalo’ dejó su legado para nominar a uno de los participantes del reality show.

El conductor de Venga la alegría decidió nominar automáticamente a Fabiola Campomanes.

“Compañeros, cómo saben dejé instrucciones, sabía que me iba a ir, y dejé tal cual dicho lo que deben hacer, este es el primer paso para conseguirlo (...) Alberto del Río ‘El Patrón’, todo queda en ti, eres el elegido”.

¿Quiénes son los peones de la semana 7 en ‘La Granja VIP’?

La elección de los nuevos peones estuvo a cargo de los participantes de La Granja VIP, quienes designaron a 4 de ellos.

Los elegidos deben ir al granero para dormir, además tiene restricciones como el uso de los baños de la casa o el acceso al agua caliente.

En la semana 7 los peones son los siguientes:

Alberto del Río ‘El Patrón’

Fabiola Campomanes

Sergio Mayer Mori

Kim Shantal

¿Qué participantes quedan en ‘La Granja VIP’?

Hasta el momento son 6 los eliminados de La Granja VIP más la salida voluntaria de Lolita Cortés, lo que dejó la lista de participantes dentro de la competencia de la siguiente manera: