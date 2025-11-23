Personajes eliminados de ‘¿Quién es la máscara?’ EN VIVO HOY: ¿A qué hora y dónde ver el reality show?

El séptimo programa de 'Quién es la máscara 2025' tiene la presentación de 6 personajes en el escenario. (Foto: IAGemini/corporate.televisaunivision.com/press)

La nueva temporada de ¿Quién es la máscara? avanza y los participantes regresan al escenario para presentarse y evitar que los investigadores adivinen su identidad.

En el programa de este 23 de noviembre, los investigadores ya no cuentan con el botón de salvación (nueva regla del reality) con el cual evitaron la revelación de cuatro de los concursantes, pero no más y como consecuencia son dos los eliminados de la noche.

En esta ocasión los 6 personajes de ¿Quién es la máscara? 2025 que suben al escenario son:

Capi Bara

Tropi Coco

Hieny Fer

Federico García

Carro - Ñero

María Ovina

La cantante y actriz Anahí regresó como investigadora de '¿Quién es la máscara?' (Foto: Edgar Negrete/Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿A qué hora y dónde ver HOY el programa ‘¿Quién es la máscara’? 2025?

El séptimo programa de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? comienza a las 8:30 p.m. del tiempo del centro de México.

El reality show cuenta con diferentes sitios de transmisión y con plataformas para seguir los detalles de la emisión y son los siguientes:

Canal Las Estrellas (TV Abierta)

Vix Premium

Redes sociales oficiales del programa de TV

Actualizaciones de lo más destacado en El Financiero Entretenimiento

¿Cómo se decide al eliminado de ‘¿Quién es la máscara? 2025′?

Los eliminados de ¿Quién es la máscara? son elegidos por los investigadores del reality show semana tras semana.

El proceso de expulsión es el siguiente:

Los participantes suben al escenario para cantar una canción en bloques de 3.

El público presente en el foro salva a uno de ellos al otorgarles votos individuales.

Los investigadores deciden entre los dos restantes, quien se convierte en el próximo eliminado.

¿Quiénes son los personajes eliminados de ‘¿Quién es la máscara? 2025′?

La lista de personajes eliminados de ¿Quién es la máscara? hasta el programa 7 son 8 y debajo del disfraz hubo actores, presentadores y más.

Estos son los participantes que ya quedaron fuera del reality show (en orden de eliminación):

Shiba Moon (eliminado 1) : La conductora Adamari López

: La conductora Adamari López Bebeee (eliminado 2) : La actriz Marlene Favela

: La actriz Marlene Favela Sonaja, Chupón y Bebé (eliminado 3) : Los comediantes Freddie y Germán Ortega

: Los comediantes Freddie y Germán Ortega Monsqueeze (eliminado 4) : El actor Jesús Ochoa

: El actor Jesús Ochoa Rubby Gloss (eliminado 5) : La actriz Cynthia Klitbo

: La actriz Cynthia Klitbo Mini Chang (eliminado 6 ): La vedette Maribel Guardia

): La vedette Maribel Guardia Tony Manguera (eliminado 7) : El actor Julián Gil

: El actor Julián Gil Sonny Hámster (eliminado 8): La presentadora Odalys Ramírez

¿Qué personajes quedan en la temporada de ‘¿Quién es la máscara? 2025′?

Los personajes que iniciaron la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? fueron 18 y en los primeros 4 programas salió uno por emisión a consecuencia del botón de salvación, que usaron los investigadores para salvar a los siguientes:

Ana Brenda Contreras salvó a Samurái .

salvó a . JuanPa Zurita salvó a Rubby Gloss

salvó a Carlos Rivera salvó a Mini Chang

salvó a Anahí Puente salvó a Capi Bara

Sin embargo, a partir del quinto programa los eliminados fueron dos por transmisión y eso generó que solo quedaran 10 hasta el 23 de noviembre: