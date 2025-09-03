‘¿Quién es la máscara?’ 2025: Investigadores, fecha de estreno y lo que debes saber del reality show

Luego de la polémica durante la temporada pasada en ‘¿Quién es la máscara?’, la cantante Anahí está de vuelta como una de las investigadoras. (Foto: corporate.televisaunivision.com/press)

La Casa de los Famosos México no es el único reality show que habrá en lo que resta del 2025, ya que estamos a un mes del arranque de uno de los programas más esperados: ¿Quién es la máscara?

Los productores del programa de televisión ya compartieron la fecha de estreno y las identidades de los investigadores de ¿Quién es la máscara? 2025, un panel que se mantendrá muy similar al del año anterior.

Aunque no quiere decir que no habrá sorpresas: una famosa actriz se sumó al elenco; además, luego de la polémica que enfrentó Anahí en ¿Quién es la máscara? 2024, se confirmó su regreso al reality show este año.

¿Quiénes son los investigadores en ‘Quién es la máscara’?

A unas cuantas semanas del estreno de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?, se reveló a los cuatro investigadores, quienes intentarán descifrar qué famosos están detrás de los divertidos disfraces.

Tal como lo había adelantado el productor Miguel Ángel Fox, en entrevista con TVNotas, se mantendrán a los mismos investigadores que la edición pasada a excepción de la actriz Martha Higareda.

“Ya tenemos una persona nueva porque Martha no va a poder estar porque va a tener a su bebé”, comentó el productor. La amiga de Yordi Rosado anunció su embarazo el pasado junio, será su primer hijo junto al empresario Lewis Howes.

Los investigadores confirmados para la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? son los siguientes:

Carlos Rivera (cantante)

Juanpa Zurita (influencer y youtuber)

Anahí (cantante)

Ana Brenda Contreras (actriz)

Con el anunció se confirmó que la nueva investigadora será Ana Brenda Conteras, actriz famosa por su papel en la telenovela Teresa y Corazón Indomable; también tuvo un papel en el pódcast Batman Desenterrado y en la serie de Blue Demon.

La participación de la integrante de RBD, Anahí, fue anunciada antes que nadie con una publicación en la que escribió: ‘estoy de regreso’. Una confirmación sorprendente tras la polémica.

Durante ¿Quién es la máscara? 2024, la actriz se vio envuelta en una polémica al ser acusada de haber cometido un presunto fraude en el programa de televisión; situación que negó. Posteriormente, Televisa informó que no demandaría a Anahí por la polémica.

¿Cuándo se estrena ‘Quién es la máscara’ 2025?

Además de compartir a los investigadores, se reveló que la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? iniciará el próximo domingo 12 de octubre, es decir, faltan cerca de 5 semanas para el estreno.

Fecha de estreno : domingo 12 de octubre

: domingo 12 de octubre Dónde ver: canal de las Estrellas o ViX

Por ahora no se han compartido más detalles sobre el estreno del reality show; por lo que se desconoce a qué hora comienza; sin embargo, sí se reveló que el actor Omar Chaparro vuelve como el conductor del programa.

Es posible que en los próximos días se comiencen a anunciar a cada uno de los personajes, así como los detalles de su personalidad. El año pasado, la lista de personajes de ¿Quién es la máscara? 2024 incluyó a Dale Dale (Manelyk González), Freddie Verdury (Armando Hernández) y Huesito Peligroso (Daniela Lujan).

¿De qué trata ‘Quién es la máscara’?

Miguel Ángel Fox ha prometido que esta edición será “muy potente” y estará llena de sorpresas, lo que aumenta el interés del público por el regreso del popular reality show.

En caso de que no lo hayas visto antes, la dinámica consiste en que algunas celebridades se presenten en el programa para cantar; sin embargo, los famosos se esconden bajo elaborados disfraces, por lo que su identidad está oculta.

Es aquí cuando el papel de los investigadores cobra importancia, ya que ellos junto con el público intentarán adivinar quién se encuentra detrás de cada máscara a través de pistas y actuaciones.