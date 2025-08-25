El embarazo de Martha Higareda es ‘más complicado’ que otros: ¿Por qué es considerado de alto riesgo?

Martha Higareda está a la espera de dos gemelos junto a su esposo Lewis Howes. (Foto: Cuartoscuro/Isaac Esquivel/Freepik)

Martha Higareda anunció su embarazo el pasado junio junto a su esposo Lewis Howes y dos meses después compartió que son gemelos, pero tiene “complicaciones”.

La actriz de Amarte duele informó que existen distintos factores por los que su proceso de gestación se considera de “alto riesgo”, siendo uno de los principales porque son dos bebés que crecen “en su pancita”.

Martha Higareda fue criticada por iniciar una relación con Lewis Howes poco después de que el hombre terminara un romance con Yanet García. (Foto: Isaac Esquivel/Cuartoscuro) (Isaac Esquivel Monroy)

"Pero como sabemos, un embarazo doble tiene más complicaciones que el de un solo bebé, así que el doctor nos pidió que nos esperáramos un poco y no compartiéramos la noticia hasta que todo estuviera seguro, porque muchas cosas pueden pasar en ese periodo de tiempo", declaró en una entrevista con la revista Caras.

Además, la conductora de ¿Quién es la máscara?, tiene 42 años y su edad es un factor que incrementa las “complicaciones”, algo que le generó “miedo” a la esposa de Lewis Howes:

“Fue muy duro, porque, por mi edad, ya se considera un embarazo de riesgo. Y si además es doble, mucho más. Era cuestión de tener mucha confianza en Dios, en que iba a ser lo que tenía que ser. Pero no voy a negar que tuve mucho miedo”.

Finalmente, la actriz Martha Higareda experimentó un aumento en el cansancio, especialmente por la noche, así como episodios de “sueño intenso”.

“Me pasa todo el tiempo y a cada rato me quedo dormida, así que hasta en los restaurantes debo buscar un recoveco para dormirme un ratito. No es como la narcolepsia, en la que se cae la cabeza, pero sí, me da mucho sueño, sobre todo en las tardes. En las mañanas despierto con energía y estoy muy bien, pero por las tardes necesito estar acostada”.

Martha Higareda explicó las complicaciones que tuvo antes y durante su embarazo. (Foto: Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cuándo nacerá el bebé de Martha Higareda?

Martha Higareda se sometió a una cirugía en 2024, donde le retiraron unos miomas del útero para poder embarazarse.

Debido a ese proceso, la actriz, que nació en 1983, no puede dar a luz por vía del parto natural y los médicos programaron el nacimiento de sus gemelos para octubre.

“No puede ser parto natural, así que tiene que ser cesárea, y está programada más o menos para mediados de octubre (...) O sea, ya muy pronto, pero ya tenemos las cunitas aunque la cantidad de cosas que se requieren cuando tienes dos bebés, es enorme”.

¿Cómo conoció Martha Higareda a Lewis Howes?

Martha Higareda y Lewis Howes se conocieron en 2021 durante un viaje a la Riviera Maya y unos meses después confirmaron una relación amorosa, misma que comenzó bajo la polémica.

Esto porque presuntamente la actriz de Amarte Duele se involucró en el romance de Howes con Yanet García, apodada ‘la chica del clima’.

Luego de dos años de noviazgo, la pareja confirmó que estaban comprometidos y finalmente contrajeron matrimonio en 2025.

“Yo estaba en Tulum y él en Playa del Carmen, entonces me mandó un mensaje por redes socuales para invitarme a bailar salsa y yo en ese momento estaba en clases de eso, le contesté, así soy yo", contó Higareda para el canal de YouTube de Yordi Rosado.