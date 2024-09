Ana Brenda Contreras, actriz de ‘Corazón indomable’, anuncia que perdió a un bebé: ‘Un dolor único’

Ana Brenda Contreras, famosa actriz de telenovelas como Corazón indomable y Teresa, compartió en redes sociales que enfrenta una pérdida: “Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega”.

Este domingo, la intérprete de La que no podía amar publicó un video en Instagram donde se observa una prueba de embarazo y un mensaje escrito en un papel, el cual quema mientras suena la canción ‘Somewhere Only We Know’.

¿Qué le pasó a Ana Brenda Contreras?

Hace dos meses, Ana Brenda Contreras y su esposo, el empresario Zacarías Melhem, perdieron a su bebé. La pareja había sido muy reservada sobre su embarazo hasta ahora.

En su publicación, Brenda Contreras reflexionó sobre el tema: “No importan las semanas, no importa que nunca lo hayas abrazado; tu experiencia y dolor son válidos, y aunque estas historias son más comunes de lo que pensamos poco se habla de ello y también se vale, lo quiero contar porque sucedió, fue real y porque me sentí sola aunque sé que no lo estoy”.

La actriz empatizó con quienes han vivido lo mismo que ella: “Hablar sana. Las mujeres somos unas guerreras y nuestro cuerpo es mágico. Y aunque el camino es personal e igual de importante, de la manera que sea es muy duro, es por esto que NO se pregunta ‘para cuando el bebé’, ‘ya embarázate’, ‘¿quieren tener hijos?’. No se supone que uno está embarazada en fotos y se comenta”.

El pasado 16 de julio, Ana Brenda tuvo un breve encuentro con los medios de comunicación en el cual se mostró incómoda con algunos reporteros de espectáculos que le preguntaron si estaba buscando ser madre.

“Ojalá se pueda, es un tema sensible, creo que para muchas mujeres; para mí en lo particular puedo decir que lo es, entonces ojalá se pueda, yo qué más quisiera… Creo que imprudencia (preguntar si está embarazada). De repente a la gente le preguntan ‘¿ya te vas a casar?’, ‘¿Ya vas a tener novio?’ O ‘¿ya vas a trabajar?’, igual y alguien no encuentra trabajo. Somos seres humanos. Ese tipo de violencias no está bien”.

¿Quién es Ana Brenda Contreras?

Ana Brenda Contreras es una actriz originaria de Río Bravo, Tamaulipas que comenzó a trabajar hace 19 años en telenovelas como Barrera de amor (de Ernesto Alonso).

Luego de ello, vino una oleada de papeles y hasta una serie de Netflix llamada Dynasty (2018):

Duelo de pasiones.

Divina confusión.

Juro que te amo.

Mujeres asesinas.

Cabeza de buda.

Tiempo final.

Sortilegio.

Sombra de luna.

Teresa.

La que no podía amar.

Corazón indomable.

Volando bajo.

Lo imperdonable.

El que busca encuentra.

Blue Demon.

Por amar sin ley.

Dinastía.

Tu cara me suena.

Toda la sangre.

El Conde: Amor y honor.

Contreras ha tenido relaciones amorosas muy sonadas como con Julio Ramírez (guitarrista de Reik) o el actor Iván Sánchez; estuvo casada con Alejandro Hank Amaya (hijo de Jorge Hank Rhon).

Ana Brenda Contreras se casó con Zacarías Melhem.

En 2023, Brenda se comprometió con Zacarías Melhem, hermano de una amiga muy cercana con quien comenzó a salir durante la pandemia de COVID. En una entrevista con Quién, ella explicó que buscaba la maternidad:

“La maternidad ha estado presente en mi vida desde hace muchos años, fue lo primero que le pregunté cuando empezamos a salir, si quería tener más hijos. Me parece muy honesto y válido hablar sobre eso, porque yo sí quiero y sí, tenemos el plan”.