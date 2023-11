‘El Maleficio’: ¿Qué pasó con el elenco original de la telenovela de los ochenta?

“Él es un caballero de sabor antiguo”, es parte de la letra de la cortinilla de El Maleficio, una telenovela mexicana que se estrenó en 1983 y que se caracterizó por su trama misteriosa. Te contamos lo que fue de algunos de los miembros de su elenco.

Al igual que producciones como Gossip Girl y Sex and The City, la telenovela de El Maleficio regresa a las pantallas este 2023 con una nueva entrega; sin embargo, no es una continuación de la historia, sino un ‘remake’.

Esta nueva versión de El Maleficio cuenta con la participación de intérpretes como: Fernando Colunga, Marlene Favela, Julián Gil, Sofía Castro, entre otros.

'El Maleficio' fue una telenovela de terror. (Foto: El Maleficio)

¿Qué pasó con los actores de ‘El Maleficio’?

El Maleficio original se enfoca en los personajes de Beatriz y sus hijos que, tras mudarse a la Mansión De Martino, sus vidas cambias para siempre por fenómenos paranormales y sucesos extraños que comienzan a atormentarlos.

La nueva versión mantiene la trama similar a su antecesor y hasta tiene ‘cameos’ de actores del elenco original por medio de inteligencia artificial.

Ernesto Alonso

El actor Ernesto Alonso, quien falleció a principios de agosto en 2007 a los 90 años, fue uno de los protagonistas de El Maleficio gracias a su interpretación del personaje Enrique De Martino.

Ernesto Ramírez Alonso fue un artista originario de Aguascalientes que nació en 1917, quien además de actuar también fue productor de varias telenovelas. Es reconocido por su participación en producciones como Ensayo de un crimen (1955), El derecho de nacer (1966), El amor nunca muere (1982), entre otros.

Ernesto Alonso fue el protagonista de 'El Maleficio'. (Foto: El Maleficio)

Tras participar en El Maleficio, el histrión continúo con sus labores en la industria del entretenimiento hasta 2005 con la novela Barrera de amor, en la que participó como productor.

Alonso tiene una aparición en la nueva entrega de El Maleficio por medio de la tecnología de inteligencia artificial.

Jacqueline Andere

La actriz Jacqueline Andere, quien actualmente tiene 85 años, fue la protagonista de El Maleficio con el personaje de Doña Beatriz.

La intérprete, cuyo verdadero nombre es María Esperanza Jacqueline Andere Aguilar, es originaria de la Ciudad de México y reconocida por su participación en diferentes telenovelas y películas.

La actriz Jacqueline Andere fue parte de 'El Maleficio'. (Foto: El Maleficio)

Tras El Maleficio continúo con otras producciones como El vuelo del águila (1994), Alonda (1995), La Madrastra (2005), entre otros.

Aunque la famosa se ha mantenido alejada de los reflectores, en ocasiones aparece en telenovelas y puestas en escena, su proyecto más reciente es la nueva versión de El Maleficio.

Humberto Zurita

El actor y productor Humberto Zurita, quien mantiene una relación amorosa con Stephanie Salas, fue parte de la primera versión de El Maleficio como el personaje de Jorge Martino, se trata de uno de los proyectos en los que participó en su adolescencia.

Zurita tiene más de 40 años de trayectoria en la industria del entretenimiento, tras salir en la telenovela continúo con otros proyectos como Muerte Ciega (1992), El vuelo del águila (1994) y participó en La Reina del Sur (2011), novela en la que comparte créditos con Kate del Castillo.

En la actualidad sigue con su carrera de actuación y su más reciente proyecto es El galán. La TV cambió, él no (2022).

Erika Buenfil

Erika Buenfil, quien se mantiene activa en redes sociales como TikTok, formó parte del elenco del Maleficio con el personaje de Vicky de Martino.

Al igual que sus compañeros de reparto, Buenfil siguió con su carrera actoral y se ha convertido en una de las intérpretes más populares de la televisión mexicana. Ha compartido créditos con celebridades como Eiza González, Eduardo Yáñez, Jorge Salinas, entre otros.

Erika Buenfil fue parte de 'El Maleficio'. (Foto: El Maleficio)

Eduardo Yáñez

El actor Eduardo Yáñez, quien ha coincidido en diferentes proyectos con Erika Buenfil, también era parte del elenco de El Maleficio con un personaje antagónico llamado Diego.

Después de ser parte del Maleficio, participó en otros proyectos como telenovelas, series y hasta películas como Held up (1999), Ladrones (2015), ¡He matado a mi marido! (2019), entre otras.

Eduardo Yáñez fue parte de 'El Maleficio'. (Foto: El Maleficio)

Rebecca Jones

Rebecca Jones, quien falleció en 2023 tras una batalla contra un tipo de cáncer que había superado hace seis años y regresó, fue Ruth Reyna.

“Pasaban cosas muy raras en el foro todo el tiempo”, señaló en una ocasión Rebecca Jones al programa Sale el Sol sobre las actividades paranormales que vivió dentro de las grabaciones de El Maleficio.

Jones dedicó su vida profesional a ser actriz; sin embargo, desde que su cáncer regresó, se había alejado de los reflectores.

Incluso a mediados de noviembre de 2022, fue hospitalizada de emergencia, pero no reveló las razones de ello.

Además de El Maleficio, es recordada por su papel como una de las villanas en la telenovela de Cuna de Lobos, que se transmitió entre 1986 y 1987.

¿Dónde ver ‘El Maleficio’?

El Maleficio se compone de 160 capítulos que tienen una duración aproximada de 40 minutos a una hora.

Esta telenovela se encuentra disponible a través de plataformas de streaming como Vix+ y Amazon Prime, para este último es necesario contratar otro canal para acceder al contenido de El Maleficio.