¿Y dónde está Samantha? La razón por la que Kim Cattrall no aparece en ‘And Just Like That’

Los dos primeros capítulos de la serie 'And Just Like That', secuela de 'Sex and the City' ya están disponibles en HBO Max. (Fotos: HBO Max)

Este jueves se estrenó And Just Like That, la secuela de Sex and the City, en donde Carrie, Miranda y Charlotte están de regreso varios años después para narrar nuevas experiencias en torno a sus proyectos, vida amorosa y la entrañable amistad que se ha permanecido.

Pero... un momento, ¿dónde está Samantha Jones? Si bien se reveló desde el primer anuncio de la serie original de HBO Max que la actriz Kim Cattrall (Samantha Jones) no sería parte del elenco, la duda respecto a su ausencia no dejó de inquietar a miles de fans.

Cattrall fue parte de las seis temporadas completas de Sex and the City y de las dos películas siguientes. No obstante, en una entrevista para The Hollywood Reporter, Michael Patrick King, show runner de la serie, declaró que Kim no fue invitada al proyecto.

El argumento central sobre la ausencia de Cattrall en el reboot de Sex an the City se sostenía en que la actriz no formaba parte de la historia que se contaría en 2021 dado que Samantha ya no estaba en las vidas de Carrie, Miranda y Charlotte.

Además, Patrick King recalcó que Cattrall había dejado clara su postura respecto a futuros proyectos con sus colegas cuando la actriz declaró a medios que no planeaba trabajar nuevamente con sus antiguas compañeras de reparto “ni por todo el oro del mundo”.

“Nunca estuvo en el radar que fueran cuatro protagonistas porque Kim Cattrall, por alguna razón, ya no quería interpretar a Samantha Jones mientras estábamos haciendo la tercera película”, comentó King.

¿Qué pasó con Samantha Jones en And Just Like That?

De acuerdo con la trama de la nueva serie, Samantha Jones se mudó a Londres para emprender un nuevo trabajo que surgió en una charla con Bitsy Von Muffling, una de las actrices secundarias de la serie original.

Más adelante, Carrie se ‘encarga’ de explicar la razón de su ruptura tanto laboral como de amistad con Jones. Recordemos que Samantha había asumido la gestión publicitaria de Bradshaw, no obstante Carrie había decidió terminar el acuerdo porque Jones no había podido adaptarse a los cambios de la industria literaria.

La respuesta de Samantha había sido contundente: si la despedía también terminaba su amistad. Finalmente sucedió, todo acabó, Samantha se mudó de continente y el lazo con Carrie se rompió.

Aún faltan ocho capítulos por estrenarse así que el giro de tuerca en cuanto a la relación entre Samantha y Carrie aún puede cambiar, siempre bajo la consideración de que Kim no es parte del elenco.

Kim Cattrall y sus conflictos en Sex and the City

Durante muchos años los rumores en torno a una supuesta rivalidad entre Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker rondaron los medios y el internet. Pero la pregunta central ¿qué paso entre las dos actrices? o ¿por qué se ‘pelearon’? en realidad quedó con respuestas escuetas.

El argumento más extendido acerca del posible conflicto apunta a que Sarah Jessica Parker recibía un sueldo tres veces mayor al del resto de sus compañeras Cynthia Nixon (Miranda), Kristin Davis (Charlotte) y Kim Cattrall (Samantha).

Cattrall fue quien protestó al respecto y declaró que si los actores de Friends percibían los mismos ingresos por qué en Sex and the City no sucedía lo mismo. La respuesta parecía justificarse en las múltiples campañas publicitarias que Parker protagonizaba con varias marcas .

Además, la injerencia de Sarah como productora ejecutiva en la serie y las decisiones que esto conllevaba incrementó la inconformidad de Cattrall, quien según personas cercanas expresaba su desacuerdo con bastante ira.

No obstante, Cynthia Nixon también tuvo un conflicto con Kim. Cattrall realizó una declaración ‘impertinente’ a medios en la que dio a conocer que Nixon había tenido un aborto, pero planeaba volver a embarazarse. Esta pifia aunada a los reclamos por el status de Sarah Jessica Parker le costaron la amistad sus tres compañeras.

A partir de entonces la distancia se afianzó. De acuerdo a una fuente cercana al Daily Mail, a menudo se le veía a Kim comer sola, instalarse en hoteles distintos que sus colegas y hasta llorar en su camerino.

Respuestas y declaraciones entre Cattrall y Parker

Lo cierto es que en octubre de 2017, en una entrevista con Piers Morgan Cattrall aseguró que recibió muy mala fama por parte de la prensa que la describían como ‘diva’, por las exigencias que ella demandaba a la producción.

“Nunca fuimos amigas. Tengo 61 años. Las otras chicas son diez años más jóvenes y esa es su elección. Recibir la mala reputación por parte de la prensa por algo que llevo diciendo desde hace casi un año, que afirmen que soy una diva por mis exigencias… Es ahí cuando responsabilizo a las personas de Sex and the City, especialmente a Sarah Jessica Parker, ya que creo que pudo haber sido más amable”, declaró Kim.

Asimismo Cattrall aseguró a Morgan que su decisión de no participar en más productos de Sex and the City no correspondían a cuestiones monetarias sino a “una decisión de empoderamiento para terminar un capítulo en su vida y comenzar otro”.

Al año siguiente, en febrero de 2018, Kim Cattrall anunció en sus redes sociales que su hermano se había quitado la vida. Ante la estremecedora noticia, dos de sus compañeras externaron sentidos pésames.

It is with great sadness that myself and my family announce the unexpected passing of our son and brother, Chris Cattrall. At this time we ask for privacy. We want to thank you all on social media for your outpouring of love and support in this trying time. pic.twitter.com/n4dQAMrTvS — Kim Cattrall (@KimCattrall) February 4, 2018

Cynthia Nixon escribió “Hola Kim, siento mucho esta triste noticia. Te mando todo mi amor”; sorpresivamente Sarah Jessica Parker secundó el sentir con un mensaje que decía “Querida Kim, todo mi amor y mis condolencias para ti y para los tuyos y que Dios acoja en su gloria a tu hermano”.

La reacción de Kim Cattrall dejó fríos a los fans. La actriz dio una respuesta dura y contundente a su excompañera de Sex and the City en la que aludía a los momentos dolorosos que le hizo pasar Sara Jessica Parker.

“No necesito tu cariño o tu apoyo en este trágico momento @sarahjeessicaparker. Mi madre me preguntó hoy, ‘¿cuándo te dejará tranquila esta hipócrita de @sarahjessicaparker?’ Tu continuo contacto es un recuerdo doloroso de lo realmente cruel que eras entonces y ahora”, respondió Kim.

Cabe destacar que un día antes de la publicación de Cattrall sobre la muerte de su hermano y las declaraciones entre ambas actrices, Sarah Jessica Parker había otorgado una entrevista a la revista People en la que retomaba el tema acerca de la tercera película de Sex and the City que nunca se concretó por la negativa de Kim.

En dicha entrevista también toca la conversación que Cattrall tuvo con Piers Morgan. Al respecto Parker comentó que Kim había dicho cosas hirientes de ella y aseguró que nunca hubo pelea. Asimismo declaró que ella no respondería a las aseveraciones de Kim dado que ella estaba en su derecho de externar lo que necesitara.

“Tuvimos una conexión con la audiencia, con la ciudad y con el equipo, la experiencia fue increíble, aunque nunca volverá a ser así. Pero no hubo pelea, eso fue completamente inventado, porque en realidad yo nunca respondí. Y no lo haré, porque ella necesitaba decir lo que necesitaba decir y estaba en su derecho”.