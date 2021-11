Airbnb abre un lugar inspirado en el depa de Carrie Bradshaw

Este 2021 se cumplen 23 años del estreno de Sex and the City.

Si la ciudad de Nueva York ya daba más de un motivo para visitarla, la nueva creación temática entre Warner Bros. y Airbnb suma un plan más para realizar en la Gran Manzana. Ahora podrás hospedarte en un lugar cuya decoración es idéntica al departamento brownstown de Carrie Bradshaw, inmortalizado en la serie Sex and the City.

Como parte de los preparativos para la secuela que prepara HBO, And Just Like That, este apartamento neoyorkino se abrirá al público para que cada huésped viva la experiencia Bradshaw.

Cada detalle está minuciosamente colocado y adecuado: los tonos verde pistache en las paredes, los estantes y muebles, hasta la laptop negra en la que Carrie vertía sus reflexiones en torno al amor y sexo para su columna y las Vogue con portadas icónicas.

Escritorio de Carrie Bradshaw. (Foto: Instagram Airbnb)

Por supuesto que no podía faltar el armario repleto de prendas, accesorios y zapatos que marcaron no solo una época y la serie, sino el imaginario de más de una generación.

Vestidos, el tutú vaporoso del intro de la serie, el collar dorado con el nombre de Carrie y los inseparables y codiciados Manolo Blahniks de Bradshaw se muestran incólumes y luminosos en ese piso neoyorkino.

Bradshaw y un neoyorkino Airbnb

La sorpresa de este anuncio la dio Airbnb a través de sus redes sociales. En un posteo de Instagram la compañía anunció la presentación de este apartamento temático.

“Han pasado más de 20 años desde que Carrie Bradshaw entró en nuestras vidas y ahora, por primera vez, hemos recreado su icónico apartamento Sex and the City en Airbnb”, apuntó en el mensaje que acompaña el carrete de imágenes.

El armario de Carrie Bradshaw (Foto: Instagram Airbnb)

Asimismo, Airbnb agregó que Sarah Jessica Parker será ‘anfitriona’ del lugar, ya que al momento de realizar el registro, la voz de la actriz emitirá un saludo con el clásico e inolvidable tono de la serie.

De acuerdo al breve comunicado de la compañía, los huéspedes podrán acceder al armario de piezas de alta costura, recorrer los escalones del edificio color marrón e incluso beber un cosmopolitan mientras disfrutan del ‘recibimiento’ de Carrie.

Por su parte, Sarah Jessica Parker también publicó un post de Instagram para anunciar su nuevo proyecto. La actriz comentó: “Es delicioso estar en un espacio tan familiar; creemos que te encantarán los recordatorios de Carrie repartidos por todas partes.”, aludiendo a la personalidad del papel que encarnó durante seis temporadas para HBO.

Usuarios, internautas e interesados podrán reservar el departamento de Carrie a partir del 8 de noviembre al mediodía. El costo por noche es de 23 dólares, cifra que recuerda que hace 23 años se estrenó Sex and the City. Este Airbnb está ubicado en el barrio de Chelsea, Nueva York.

Foto: Instagram Airbnb Sarah Jessica Parker será 'anfitriona' virtual en este departamento temático. (Foto: Instagram Airbnb)