¿Cómo votar para elegir al ganador de ‘La Granja VIP’? Paso a paso

La gran final de La Granja VIP está cada vez más cerca y el público se convierte en el principal protagonista. Durante la última semana del reality, los votos definen al ganador del premio de 2 millones de pesos.

A continuación, te explicamos paso a paso cómo votar en La Granja VIP, cuántos votos tienes disponibles y todos los detalles para apoyar a tu granjero favorito rumbo a la final del domingo.

¿Cuántos votos diarios tienes en ‘La Granja VIP’? Así puedes desbloquear más

El proceso de votación de La Granja VIP permite al público participar sin necesidad de suscripción. Cada usuario dispone de 10 votos diarios, los cuales pueden asignarse a un solo participante o repartirse entre varios granjeros, en caso de que tengas más de un favorito.

Además, al iniciar sesión con tu cuenta Google o Apple y responder una breve encuesta, los usuarios pueden desbloquear 10 votos adicionales por día, lo que eleva el total a 20 votos diarios.

¿Cómo votar en ‘La Granja VIP’ desde el sitio web oficial?

Una de las maneras de participar en la votación es a través del portal oficial del reality. Estos son los pasos para votar en línea:

Ingresa a lagranjavip.tv/vota Localiza a tu granjero o granjera favorita Da clic sobre su imagen y asigna tus votos Puedes usar los 10 votos base en uno solo o repartirlos Contesta la encuesta disponible para obtener 10 votos extra Al finalizar, la página se inhabilita hasta el día siguiente

¿Cómo votar en ‘La Granja VIP’ desde la app?

Otra opción es votar mediante la aplicación oficial, disponible para Android y iOS. El proceso es el siguiente:

Escanea el código QR que aparece durante la transmisión o busca en tu tienda de apps Descarga e instala la aplicación TV Azteca En Vivo en la Play Store de Google o mediante la App Store de Apple Entra al apartado de La Granja VIP Selecciona a tu participante favorito Usa tus 10 votos diarios y repártelos como te plazca Responde la encuesta para desbloquear 10 votos adicionales Repite el proceso al día siguientes

Así se vivió la última semana de ‘La Granja VIP’ antes de la final

La semana 10 marcó el cierre del reality con seis granjeros en competencia, pero solo cinco lograron llegar a la gran final con la última eliminación en este periodo. Las dinámicas se desarrollaron de la siguiente manera:

Lunes: última Asamblea y nominaciones cara a cara

última Asamblea y nominaciones cara a cara Martes: Duelo del público que definió al primer finalista

Duelo del público que definió al primer finalista Miércoles: segundo Duelo y nuevo finalista

segundo Duelo y nuevo finalista Jueves: competencia por la Salvación

competencia por la Salvación Viernes: eliminación del último granjero antes de la final

Cada una de estas etapas estuvo orientada por la participación del público, lo cual demuestra el gran peso del voto en el desenlace del programa.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la gran final de La Granja VIP?

La gran final de La Granja VIP se celebra el domingo 21 de diciembre a las 8:00 pm y puede verse en vivo desde Azteca UNO mediante TV abierta, el sitio web oficial, la ya mencionada aplicación TV Azteca En Vivo; además, se puede seguir mediante Disney+, en la transmisión 24/7 de YouTube y con la cobertura de El Financiero Entretenimiento.

Durante la última gala se conocerán las posiciones del quinto al segundo lugar, así como al ganador absoluto, quien se llevará el millonario premio del reality show.