Novak Djokovic ya es ‘compa’ del América: Será consejero de General Atlantic, grupo aliado de Ollamani

General Atlantic, en la que participa Djokovic, tiene una participación en Grupo Águilas, propietario del Club América.

Novak Djokovic, 24 veces campeón de Grand Slam, se incorporó a General Atlantic como asesor estratégico global, mientras la firma profundiza su apuesta por las inversiones vinculadas al deporte.

Djokovic, el jugador más dominante de la era Open, trabajará estrechamente con la dirección de la firma, sus empresas participadas y sus inversores en su nuevo cargo.

“Es la primera asociación de este tipo para mí”, dijo Djokovic, de 39 años, en una entrevista desde Wimbledon, donde busca conquistar su 25.º título de Grand Slam. “Me gusta romper esquemas, desafiar el statu quo dentro y fuera de la cancha, y busco personas que piensen de la misma manera”.

El director ejecutivo de General Atlantic, Bill Ford, conoció al tenista serbio a través de un emprendedor antes de Roland Garros 2023, torneo que Djokovic terminó conquistando.

‘Podemos ser muy eficaces en el área de inversiones’

“Juntos podremos ser muy eficaces en el área de inversiones”, afirmó Ford. “Él tiene acceso a oportunidades de negocio, nosotros también, y además cuenta con relaciones muy particulares”.

General Atlantic, que administra 126 mil millones de dólares en activos, planea aprovechar la red de contactos de Djokovic para expandirse en los sectores de salud y bienestar.

El tenista atribuye buena parte de su permanencia prolongada como número uno del mundo a su dieta libre de gluten ya su rutina física. Incluso reveló que dejó de comer chocolate durante casi dos años para mantener su rendimiento deportivo.

La firma ya posee una participación en Grupo Águilas, propietario del Club América de Ciudad de México y del histórico Estadio Azteca. En 2024, General Atlantic invirtió en LiveMode, una empresa brasileña de medios y marketing deportivo que gestiona derechos comerciales y de transmisión para entidades como la FIFA y la UEFA.

¿Qué sabemos de la incorporación de deportistas a empresas como General Atlantic?

“Esa es precisamente una de las áreas que más me entusiasma explorar junto con Bill y General Atlantic”, dijo Djokovic. “Hay oportunidades muy atractivas en tecnología aplicada al deporte, bienestar y también en el sector de la salud, que es algo que me importa profundamente”.

General Atlantic también tiene inversiones en las marcas de ropa deportiva Vuori y Gymshark, así como en la cadena de restaurantes Joe & the Juice, de la que Djokovic es embajador de marca.

La incorporación de Djokovic a General Atlantic refleja cómo el deporte y el capital privado están cada vez más vinculados. Las firmas de capital privado invierten cada vez más en el tenis, con compañías como CVC Capital Partners, Blue Owl Capital Inc. y EQT AB financiando operaciones relacionadas con circuitos profesionales, torneos y patrocinios de jugadores.

General Atlantic, conocida por sus apuestas en Facebook y Uber, busca ampliar su presencia en el mundo del tenis, según Ford.

Djokovic tiene “ideas muy sólidas sobre cómo podría transformarse el tenis profesional, y creo que habrá oportunidades en ese sentido”, afirmó el director ejecutivo.

El tenista también dijo que estaría dispuesto a asociarse con sus históricos rivales Roger Federer y Rafael Nadal para buscar grandes oportunidades de inversión.

“Por supuesto que siempre estoy abierto a hacer negocios y colaborar con ellos”, señaló. “Me gusta la idea de que en el futuro podamos unirnos y quizás hacer algo juntos”.