México endurece el cerco a Uber

México está endureciendo las restricciones contra aplicaciones de transporte privado como Uber y DiDi en los aeropuertos del país, generando complicaciones para viajeros y conductores justo cuando se prepara para recibir el Mundial de Futbol la próxima semana.

La disputa evidencia uno de los pocos casos a nivel global en los que aún no existe una convivencia resuelta entre los aeropuertos y las plataformas de movilidad. Un portavoz local de Uber atribuyó los problemas a la aplicación repentina de una prohibición aeroportuaria que ya existía, pero que hasta ahora no se había ejecutado con ese nivel de rigor.

“Uber opera en más de 700 aeropuertos en el mundo, pero solo estamos viendo este tipo de operativos contra nuestros conductores en México”, dijo Esteban Illades, director de comunicación corporativa de Uber México. El directivo agregó que la empresa ya desplegó equipos legales para intentar evitar más detenciones de conductores.

La Presidenta Claudia Sheinbaum declaró a mediados de mayo que ya se trabaja en un esquema para regular la operación de estas aplicaciones en aeropuertos, aunque evitó precisar cuándo estaría listo.

Bajo presión de los taxistas tradicionales, las autoridades comenzaron en marzo a remolcar vehículos y multar a conductores de plataformas. Aunque la aplicación de las sanciones ha sido irregular, las autoridades aeroportuarias anunciaron también en mayo el despliegue adicional de elementos de la Guardia Nacional para reforzar los operativos.

El endurecimiento ocurre mientras México acelera obras de modernización aeroportuaria antes de la llegada masiva de visitantes a las tres ciudades mexicanas que albergarán 13 partidos del Mundial.

La confrontación ya está afectando tanto a viajeros como a conductores. Las multas pueden alcanzar los 80 mil pesos (más de lo que muchos choferes ganan en varios meses) además de los costos asociados al arrastre de vehículos. Aunque algunas plataformas ayudan a absorber parte de los gastos, las sanciones pueden dejar a los conductores fuera de operación durante días.

Una escultura del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. (Hector Vivas)

La presión aumentó tras una reunión celebrada a principios de marzo entre empresas de taxis concesionados y autoridades aeroportuarias federales. Las compañías solicitaron apoyo de la Guardia Nacional ante las obras de remodelación que han reducido las áreas de ascenso y descenso en los aeropuertos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes mundialistas.

Los taxistas argumentan desde hace años que enfrentan requisitos regulatorios más estrictos que las plataformas digitales, incluidos permisos especiales y tarifas federales específicas para operar en aeropuertos.

Las aplicaciones, dicen los taxistas, exigen menos obligaciones a sus conductores y no pagan cuotas aeroportuarias.

En contraste, defensores de los conductores de plataformas aseguran que los taxis tradicionales no tienen capacidad suficiente para cubrir la demanda. Señalan que, en distintos momentos, los pasajeros han debido esperar largos periodos para conseguir un taxi autorizado. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México –por donde circulan alrededor de 120 mil pasajeros diarios– las empresas autorizadas cuentan con cerca de mil 500 unidades, según reportes locales citados por registros aeroportuarios.

¿Caos mundialista?

En entrevista, el almirante de la Marina que administra el Aeropuerto Internacional Benito Juárez –uno de los más transitados de América Latina– aseguró que ya se están habilitando zonas específicas para usuarios de aplicaciones.

“Si el pasajero quiere tomar un Uber desde el aeropuerto, y si Uber cumple con las reglas operativas y permisos del aeropuerto, la terminal debe facilitar su uso en las áreas correctas”, declaró el almirante Juan José Padilla a Bloomberg.

Las nuevas zonas de ascenso en las dos terminales podrían implicar caminatas más largas para los usuarios en comparación con las áreas asignadas a los taxis concesionados.

Sin embargo, Padilla no dio fechas concretas para su apertura. Solo adelantó que forman parte de una remodelación aeroportuaria estimada en alrededor de 10 mil millones de pesos. Aproximadamente el 80 por ciento de las obras prometía estar listo a finales de mayo y el resto concluiría después del Mundial, en julio.

En una de sus conferencias matutinas, Sheinbaum reiteró que las zonas para aplicaciones estarán listas una vez que concluyan las obras, aunque tampoco confirmó si estarán operativas antes de los partidos.

Vehículos en las afueras del Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México. (Mauricio Palos)

“Una vez concluidos esos proyectos, los servicios de taxi estarán mejor organizados y los servicios por aplicación se mantendrán a cierta distancia”, afirmó. “Los taxis del aeropuerto estarán en una zona y los taxis por aplicación en otra área iluminada y equipada con rampas para facilitar el acceso”.

En otros países, los aeropuertos también suelen separar las zonas de ascenso para aplicaciones y taxis tradicionales.

Con el crecimiento de las plataformas, los traslados desde y hacia aeropuertos se han convertido en una pieza central del negocio. Cerca de 15 por ciento de las reservaciones brutas de Uber corresponden a trayectos aeroportuarios, explicó el director de producto de la compañía, Sachin Kansal, a Bloomberg en abril. La firma incluso inició pruebas piloto con kioscos en aeropuertos de EU para captar usuarios que desean pedir un viaje sin necesidad de abrir la app de inmediato.

En México, el endurecimiento regulatorio ya detonó protestas de conductores en la Ciudad de México y Guadalajara. Uber obtuvo una suspensión judicial federal para evitar sanciones contra sus conductores en todo el país, aunque elementos de la Guardia Nacional sostienen que la resolución no aplica en aeropuertos y han continuado con los operativos.

Directivos de DiDi –la principal competidora de Uber en México– también presionan para que existan reglas claras que eliminen la incertidumbre.

“El principal problema es que necesitamos modificar nuestras leyes para poder operar de manera ordenada y colaborativa”, dijo Juan Andrés Panamá, director de DiDi para América Latina. “Hemos avanzado en muchos frentes, pero los aeropuertos siguen rezagados”.

Illades, de Uber, insistió en que conflictos similares en otros países se resolvieron mediante la habilitación de zonas exclusivas para aplicaciones. El directivo comentó que a menos de dos semanas del silbatazo inicial del Mundial las autoridades no habían dado a conocer las zonas asignadas para que los choferes de Uber recojan pasajeros ni se han frenado las detenciones por parte de la Guardia Nacional.

En Monterrey, las zonas para aplicaciones podrían habilitarse “próximamente”, según declaraciones del Gobernador realizadas a mediados de mayo. Aun así, no está claro si estarán listas para los visitantes del Mundial. El primer partido en la ciudad se disputará el 14 de junio.

—Con la colaboración de Natalie Lung y Andrea Navarro

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