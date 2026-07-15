Clima en Nuevo León: Apodaca espera 36 grados... pero San Pedro Garza cielo nublado el jueves 16 de julio

Así estará el clima en Nuevo León este jueves 16 de julio.

El pronóstico del clima para la zona metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, indica un jueves 16 de julio con cielo nublado y temperaturas cálidas. Se esperan máximas de hasta 36°C en Apodaca y mínimas de 17°C en San Pedro Garza García, con contrastes térmicos en la región.

Cielo nublado sobre la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

¿Qué temperaturas se esperan en Nuevo León mañana?

Este jueves, las temperaturas variarán entre las principales ciudades. En Monterrey, la capital, se prevé una mínima de 18°C y una máxima de 32°C. Los habitantes experimentarán un cielo cubierto por nubes durante gran parte del día.

San Pedro Garza García registrará la mínima más baja, con 17°C, y una máxima de 29°C. En contraste, Guadalupe anticipa una mínima de 19°C y una máxima de 34°C, mostrando un ambiente ligeramente más cálido.

¿Habrá lluvias o fuertes vientos en la zona metropolitana?

Apodaca se presenta como la ciudad más calurosa, con una mínima de 21°C y una máxima prevista de 36°C. Además, los vientos alcanzarán los 20 km/h, siendo la localidad con mayor actividad eólica en la zona metropolitana.

Las condiciones atmosféricas en la zona metropolitana de Monterrey para el jueves 16 de julio indican un cielo mayormente nublado. Esto se debe al monzón mexicano, que genera nubosidad, aunque sin alta probabilidad de lluvia directa en esta área.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico extendido para la región de Nuevo León durante los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 16 de julio: Máxima de 32°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 12 km/h.

Viernes 17 de julio: Máxima de 31°C, Mínima de 19°C, Cielo nublado, viento de 12 km/h.

Sábado 18 de julio: Máxima de 31°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 11 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Nuevo León sugiere continuidad de las condiciones nubladas y un ambiente cálido, pero sin extremos. El viernes y sábado se esperan valores similares, con máximas alrededor de los 31°C y mínimas que rondarán los 18°C.

¿Cómo protegerse del calor en Nuevo León este jueves?

Ante el clima cálido, especialmente en Apodaca y Guadalupe, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada. Beber suficiente agua natural es crucial para evitar la deshidratación y los golpes de calor, particularmente en niños y adultos mayores.

Se aconseja evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo entre las 11:00 y las 16:00 horas. Usar ropa ligera, de colores claros y materiales transpirables, junto con sombreros o gorras, ayudará a mitigar el impacto del calor en la piel.

Fuente: CONAGUA.

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