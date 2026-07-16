Clima en CDMX y Edomex: Viernes con cielo nublado para el 17 de julio

Así estará el clima para la Ciudad de México el 16 de julio.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que el viernes 17 de julio, el Valle de México tendrá cielo nublado. Se esperan temperaturas máximas de hasta 25.3°C en Ecatepec y mínimas de 4.7°C en Toluca, con vientos moderados.

Las condiciones climáticas se mantendrán estables, sin probabilidad de lluvias significativas.

¿Qué temperaturas habrá en CDMX y Edomex este viernes?

En la Ciudad de México, el termómetro estará entre los 10.7°C como mínima y los 24.3°C como máxima, con un viento de 5 km/h. Por otro lado, en Toluca, Estado de México, las condiciones serán más frescas, con una mínima de 4.7°C y una máxima de 19.7°C. El municipio de Toluca tendrá máximas de 19°C.

Naucalpan de Juárez tendrá temperaturas que irán de los 10.3°C a los 24.0°C, con vientos de 6 km/h. En Ecatepec de Morelos, se espera un rango de 10.3°C a 25.3°C, siendo esta la ciudad con la máxima más alta del Valle de México para el día. El municipio de Naucalpan de Juárez alcanzará 24°C.

¿Habrá lluvias este viernes en el Valle de México?

Para este viernes, en toda la región del Valle de México, se anticipa un día con cielo nublado. A pesar de la nubosidad, no hay una alta probabilidad de lluvias fuertes, lo que indica un día mayormente seco, pero con poca presencia de sol en las principales ciudades de la zona.

Los vientos serán ligeros, con velocidades que rondarán los 5 a 6 km/h en la mayoría de las zonas. El SMN explica que el monzón mexicano y canales de baja presión influirán en el clima general del país, pero sin afectar con precipitaciones intensas esta región.

¿Cómo estará el pronóstico extendido para el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 17 de julio : Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h. Sábado 18 de julio : Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 4 km/h. Domingo 19 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para el fin de semana en el Valle de México muestra una estabilidad en las temperaturas, con máximas alrededor de los 24°C a 25°C y mínimas entre 10°C y 11°C. Las condiciones generales serán de cielo nublado o medio nublado, manteniendo un ambiente fresco.

¿Qué recomendaciones seguir ante este clima en la región?

Ante estas condiciones, se recomienda a los habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México mantenerse hidratados. Aunque las temperaturas no son extremas, es importante beber suficiente agua durante el día, especialmente si se realizan actividades al aire libre.

Se sugiere usar ropa cómoda y ligera, que permita adaptarse a las variaciones entre la mañana fresca y el mediodía templado. También es aconsejable llevar una chamarra ligera para las primeras horas del día y la noche, cuando el ambiente es más frío.

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