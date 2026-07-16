Aguas con los golpes de calor: Nuevo León tendrá viernes caluroso con temperaturas de hasta 36°C

El clima en Nuevo León para este viernes 17 de julio presentará un cielo nublado y temperaturas elevadas en la zona metropolitana de Monterrey.

Se esperan máximas de hasta 36.3°C en Apodaca y mínimas de 17.3°C en San Pedro Garza García. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que estas condiciones dominarán el día.

¿Qué temperaturas se esperan en Nuevo León este viernes 17?

En Monterrey, las temperaturas estarán entre 18.3°C y 32.0°C. San Pedro Garza García, por su parte, tendrá un rango de 17.3°C a 30.0°C, siendo la ciudad con la mínima más baja. Estas variaciones marcan un contraste térmico en la región.

Guadalupe experimentará temperaturas desde 19.3°C hasta 34.0°C, mientras que Apodaca registrará el mayor calor, con mínimas de 20.7°C y máximas que alcanzarán los 36.3°C. La condición general en estas ciudades será de cielo nublado durante el día.

¿Habrá lluvias o viento fuerte en Nuevo León mañana?

La probabilidad de lluvia es baja para la zona metropolitana este viernes. El viento soplará con una velocidad de 10 km/h en Monterrey, mientras que en Guadalupe alcanzará los 11 km/h. Apodaca tendrá vientos más fuertes, de hasta 19 km/h.

San Pedro Garza García tendrá un viento moderado de 9 km/h. Aunque el cielo estará nublado en todas las ciudades, no se pronostican precipitaciones significativas. Las condiciones se mantienen estables, sin alertas de clima extremo para la jornada.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 17 de julio : Máxima de 32°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 11 km/h.

: Máxima de 32°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 11 km/h. Sábado 18 de julio : Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 11 km/h.

: Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 11 km/h. Domingo 19 de julio: Máxima de 31°C, Mínima de 19°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

La tendencia para el fin de semana en la región de Nuevo León muestra que el calor seguirá presente, con temperaturas que varían entre 18°C y 33°C. El monzón mexicano y canales de baja presión influirán en el clima, aunque no se esperan lluvias intensas en la zona.

¿Cómo protegerse del calor de 36°C en Nuevo León?

Ante las temperaturas elevadas, es crucial mantenerse hidratado. Se recomienda beber abundante agua natural y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas. Use ropa ligera y de colores claros para mitigar el calor.

Utilice protector solar y gorra o sombrero al salir a la calle. Si realiza actividades al aire libre, procure hacerlas en las primeras horas de la mañana o al atardecer. Esté atento a los signos de golpe de calor, como mareos o fatiga excesiva.

Las condiciones de cielo nublado y calor moderado no deberían afectar gravemente las actividades cotidianas. Sin embargo, el viento de hasta 19 km/h en Apodaca podría generar algunas molestias para quienes transiten por la zona. Se aconseja precaución al conducir.

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