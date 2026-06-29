Convoca Esthela Damián a la magna asamblea en defensa de la soberanía nacional el 4 de julio en Acapulco

En reunión hoy con representantes de los medios de comunicación de este puerto, la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, invitó a participar en la magna Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional el próximo 4 de julio, con el firme propósito de fortalecer la unidad del movimiento y seguir construyendo, desde Guerrero, un mejor futuro para todas y todos los mexicanos.

En este cordial encuentro con los comunicadores, habló, entre otros temas, de la exitosa Estrategia Nacional de Seguridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual ha permitido disminuir el homicidio doloso en la entidad.

Al respecto, detalló que la seguridad pública no se administra con discursos, sino con un método riguroso en la que ella misma participó como subsecretaria de Atención a la Violencia y que arrojó una disminución histórica en los índices delictivos de alto impacto en las zonas donde ha sido implementado con rigor institucional.

“No puede haber una mujer más convencida de la estrategia de seguridad nacional que su servidora, porque yo me la pasé caminando en el territorio. Logramos rescatar a 10 mil jóvenes que se encontraban en condiciones de riesgo extremo, con consumo de sustancias, sin trabajo y sin estudios. A esos chicos, que muchas veces son primo delincuentes, hay que ir por ellos y atenderlos de forma específica”, expuso.

Tras afirmar que se trabaja para un proyecto, a pregunta expresa respondió que el eje fundamental de la estrategia que trabajó con la Presidenta Claudia Sheinbaum desde hace ocho años, es la atención a las causas y a los sectores más vulnerables que han sido invisibilizados.

La exfuncionaria federal señaló que los jóvenes universitarios titulados que no encuentran empleo, sufren una enorme frustración y buscan alternativas; y el otro bloque, los que no estudian y no cuentan con un empleo, están cerca del crimen, “a ambos sectores los vamos a proteger y a integrar al desarrollo con un plan metodológicamente planeado”, adelantó.

Destacó que la estrategia ya está diseñada y evaluada de manera directa y permanente a las seis de la mañana por la Presidenta Claudia Sheinbaum; solo hay que seguirla con disciplina.

Finalmente, enfatizó que el plan consta de pilares estrictos: la capacitación con valores cívicos a los policías, una coordinación real e ininterrumpida entre Federación, Estado y Municipios, y el uso de inteligencia policial con tecnología C5l0”, apuntó.