‘El pueblo pone y el pueblo quita’, eso es lo que representa la encuesta de Morena: Esthela Damián

Esthela Damián se registró como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero.

A unas horas de su registro como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, afirmó que la encuesta de Morena representa el derecho del pueblo de México a decidir quién tiene la honestidad y la capacidad para representarlo.

“Quienes tengan cuentas pendientes con la justicia o con la confianza ciudadana, que le rindan cuentas a la gente; yo camino con la frente en alto y con las manos limpias”, externó.

Dijo que sus grandes referentes, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta Claudia Sheinbaum, “nos enseñaron una verdad sagrada que hoy más que nunca cobra vigencia en Guerrero: ¡el pueblo pone y el pueblo quita! Eso es exactamente lo que representa la encuesta de MORENA”, apuntó.

“A las y los jóvenes de Guerrero les digo: este proyecto es de ustedes. Representan una juventud despierta que ya no se conforma con discursos vacíos y que exige un liderazgo real, con preparación técnica y profundo amor a nuestra tierra”, indicó.

Damián Peralta refirió que el estándar de Morena para el 2027 es altísimo; se requiere una trayectoria intachable y la capacidad de tejer acuerdos para traer bienestar, no divisiones.

“No tengan duda de quién es Esthela Damián. Hemos demostrado resultados al más alto nivel federal al lado de la Presidenta Claudia Sheinbaum y estamos listos para defender la soberanía nacional en Guerrero, en cada rincón. El pueblo va a poner el rumbo, y las juventudes van a encabezar esta nueva era”, finalizó.