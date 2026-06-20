Esthela Damián dialoga con hoteleros de Acapulco sobre el futuro de Guerrero

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, sostuvo un encuentro con empresarios de la industria hotelera de Acapulco para dialogar sobre la construcción del denominado “Guerrero del futuro”.

Durante la reunión, los representantes del sector hotelero expusieron sus principales inquietudes relacionadas con la reactivación total del puerto.

Ante ello, Damián Peralta aseguró que el interés de la iniciativa privada por el bienestar de Acapulco es genuino y que coincide con los objetivos del proyecto de transformación nacional.

En el encuentro, la exfuncionaria llamó a dejar atrás los prejuicios políticos y citó a la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que es necesario activar la economía y generar inversión desde distintos frentes.

Al compartir aspectos de su trayectoria personal, Damián Peralta recordó sus orígenes en Guerrero y afirmó que mantiene una relación profunda con la entidad.

“Soy de Chilpancingo, allá nací y allá estudié. Aquí empecé mi carrera política a los 13 años. Tengo 53 años, tres hijos y me ha tocado nadar contra la marea, lo cual me ha fortalecido”, expresó durante el encuentro.

Cuestionada sobre el escenario político en Guerrero, indicó que actualmente se encuentra enfocada en la encuesta interna de Morena, cuyo registro formal se realizará el próximo 23 de junio y donde se definirán perfiles hacia finales de mes.

Damián Peralta señaló que respeta los tiempos del proceso y que, por ello, no existe una propuesta formal de gobierno en este momento, aunque aseguró contar con un diagnóstico claro del territorio.

Respecto al combate a la inseguridad, consideró que no es momento de crear nuevos modelos de actuación y sostuvo que las acciones deben alinearse a la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Explicó que dicho esquema se enfoca en atender las causas de la violencia y en generar oportunidades para jóvenes que requieren empleo.

Al encuentro asistieron empresarios y representantes del sector hotelero de Acapulco, entre ellos Octavio Lorenzo, Samantha Álvarez, Levy William, Rogelio Cárdenas, Jorge Ochoa, Francisco Regil, Ramón Wong, Francisco Aguilar, Engelberth Zapata y Jesús Rangel.