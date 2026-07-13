Fiscalía de Sonora ofrece 1 millón de pesos por reos que escaparon del Cereso II de Hermosillo

Tres personas se fugaron del Cereso II de Hermosillo; la Fiscalía de Sonora ofrece recompensas.

La Fiscalía General de Justicia de Sonora publicó recompensas por los tres reos que se fugaron del Centro de Reinserción Social (Cereso) II de Hermosillo, Sonora, el fin de semana.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sonora confirmó que tres sujetos escaparon del lugar el sábado 11 de julio, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda, al que ahora se suma el anuncio de las recompensas.

Los tres reos que escaparon fueron identificados como Francisco Manuel Romero Carranza, Omar Milán Tena y Paul Alexis Téllez Olguín.

En su publicación, la Fiscalía de Sonora ofrece recompensas de un millón de pesos por cada uno de los sujetos.

La fuga de los reos en el Cereso II de Hermosillo fue detectada durante el pase de lista el sábado.

¿Quiénes son los reos que se escaparon y son buscados en Sonora?

La Fiscalía de Justicia de Sonora compartió las fotografías de los tres reos que se fugaron el fin de semana, así como información adicional sobre los sujetos.

Francisco Romero Carranza, alias ‘El Meny’, es señalado por el delito de asociación delictuosa, corrupción de menores, tentativa de homicidio calificado con ventaja contra cinco personas, privación ilegal de la libertad y delitos contra la salud (posesión de mariguana). También es señalado por tentativa de homicidio calificado contra dos personas, posesión simple de mariguana y secuestro agravado.

Omar Millán Tena, alias ‘El Mike’ o ‘Myke’, es señalado por su presunta participación en la ejecución de asociación delictuosa, tentativa de homicidio calificado y delitos contra la salud (posesión simple de mariguana).

La tercera persona es Paul Tellez Olguín, alias ‘El Güero’, quien estaba recluido por su probable participación en el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja; contra la salud por posesión de metanfetamina con fines de comercio; y asociación delictuosa en concurso real de delitos.

La Fiscalía de Sonora ofrece un millón de pesos para quien proporcione información que lleve a la captura de los reos.