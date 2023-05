Muere el cantante Carlos Parra a los 26 años: ‘Tuvimos un accidente, perdió la vida nuestro hermano’

Este domingo, la agrupación de música regional mexicana Los Parras anunció el fallecimiento de uno de sus integrantes: su vocalista, el cantante Carlos Parra, de 26 años.

El mensaje de la banda estaba acompañado de una imagen donde se observa su fotografía y escriben una frase que hace alusión a una de sus canciones llamada ‘Por verte feliz’:

“Por verte feliz yo lo daría todo, por eso no llores mi partida si Dios me llamó a sus brazos. Un verdadero hermano no tiene edad, tiempo o distancia, perdura para siempre en el corazón”.

A la noticia, reaccionaron cantantes como Eduin Caz, de Grupo Firme, quien escribió: “Dios lo tenga en su gloria, les mando un abrazo y mucha fuerza, lo siento mucho”.

César Parra, hermano gemelo de Carlos, escribió en Instagram: “Te amo mucho, mi niño hermoso, tú lo sabes popreno. No sé qué voy a hacer sin ti, te llevas mi corazón”.

César Parra dedicó un mensaje a su hermano Carlos.

¿De qué murió Carlos Parra?

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la banda informó que el pasado sábado vivieron un accidente automovilístico, en el cual Carlos no sobrevivió:

“A todos los amigos, familia, fans del grupo con el corazón destrozado queremos informarles que el día de ayer tuvimos un accidente de auto donde perdió la vida nuestro Hermano, Carlos Parra. DEP hermanito te amamos”.

Algunos primeros reportes explican que los tres hermanos de la banda Los Parras viajaban en automóvil de Phoenix (Estados Unidos) a Sonora en dos vehículos y su mamá presenció el accidente, además de que dos de ellos se encuentran en el hospital, sin embargo, la información no ha sido confirmada oficialmente.

Los Parras anunciaron el fallecimiento de uno de sus integrantes.

Los Parras han sumado éxito en los últimos años. (Foto: Instagram / losparras_official).

¿Quién era Carlos Parra?

Carlos Parra nació el 23 de enero de 1997, era la voz principal del grupo de regional mexicano Los Parras, en el cual cantaba al lado de sus hermanos César (su gemelo) y Cristian.

La banda mexicano-estadounidense inició con los gemelos, quienes se apasionaron por la música desde muy jóvenes y comenzaron a escribir canciones y a tocar varios instrumentos. Bautizaron a la banda con su apellido.

César y Carlos Parra. (Foto: Instagram / @carlos_losparras).

La agrupación cuenta con más de 788 mil oyentes mensuales en Spotify y 844 mil suscriptores en YouTube, en el que destacan éxitos como ‘Ya te superé', ‘Por verte feliz’ y ‘No me gusta perder’.

Carlos tenía una relación con la influencer Lilian Griego, a quien se le declaró precisamente con el tema ‘Por verte feliz’, según la descripción del video de YouTube. Ella es originaria de Sonora y vive en Phoenix, donde estudió Comunicación.

Lilian ha mostrado varios de sus momentos con Carlos en sus redes, como una vez que la subió al escenario para cantarle dicha canción. Hace unas semanas ella escribió: “Gracias por siempre demostrarme que me amas y por cada momento juntos”, con una fotografía de anillos de parejas que se regalaron.

Carlos Parra y Lillian Griego.

Carlos Parra y Lillian Griego tenían una relación. (Foto: Instagram @lilliangriego).

En su Tik Tok ella narró cómo se conocieron: “Lamento informarles que no fue amor a primera vista... Resulta que Los Parras andaban bien populares aquí en Phoenix, te los encontrabas hasta en la sopa, de que en todas las quinceañeras, en todos los eventos ahí estaban. Yo andaba en eso del modelaje y lo que pasó es que hubo como tres fines de semana que nos topamos así cada vez y ya nos empezamos a reconocer”.

Él también sumaba bastantes seguidores en sus redes sociales, en Instagram tiene alrededor de 644 mil y acostumbraba mostrar su gusto por los automóviles, de hecho, el pasado enero mostró que se compró un Mercedes nuevo: “mi regalo de cumpleaños”, escribió.

Además, el pasado febrero los hermanos celebraron que pudieron comprar casa este 2023: “Muy contentos y agradecidos por todo el apoyo. Aquí tienen su humilde casa a la orden”.