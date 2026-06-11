FIFA Fan Fest en el Zócalo: ¿Qué sabemos de la manifestación contra Morena?

Al parecer en el Fifa Fan Fest se realiza una manifestación contra Morena y el Gobierno federal. (Cuartoscuro).

Como lo sentenciaron, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), las madres buscadoras, así como transportistas y agricultores se manifiestan sobre Calzada de Tlalpan, muy cerca del Estadio Ciudad de México, a horas de que se inaugure el Mundial 2026.

Además, en el Zócalo capitalino se realiza el FIFA Fan Fest, donde se ha informado que se reparte pañuelos blancos para manifestarse contra Morena.

En redes sociales circula una foto del supuesto pañuelo, que tiene la leyenda: “Agita el pañuelo, saluda a Morena”.

“Se están recibiendo informes de que se están repartiendo pañuelos blancos a quienes se dirigen al Fan Fest en el Centro Histórico. La idea es que los agiten como forma de protesta contra el gobierno federal”, compartió en la red social el analista Juan Ortiz.

Fue el miércoles 10 de mayo cuando la presidenta Claudia Sheinbaum admitió que no estaban seguros de que el FIFA Fan Fest se realizara en el Centro Histórico, debido a las protestas y amenazas de diversos grupos sociales.

Además, fue cuestionada sobre dónde vería el partido de México contra Sudáfrica, ya que los planes eran que la jefa de Gobierno, Clara Brugada y Sheinbaum se reunieran en el Zócalo para ver el evento deportivo.

Las protestas al sur de la CDMX no impidieron que se realizara el FIFA Fan Fest en el Zócalo, donde Brugada llegó poco antes de las 10:00 de la mañana para ver el primer partido del Mundial 2026.

Además, miles de aficionados ya se congregan en la plancha del Zócalo y las calles aledañas para ver rodar el balón en las patallas colocadas.

¿Quiénes protestan en el Estadio Ciudad de México?

A horas e incluso minutos de que inicie el Mundial 2026, varios sectores de la sociedad se reunieron para manifestarse al sur de la CDMX.

El colectivo de familias buscadoras Hasta Encontrarles CDMX convocó a una marcha pacífica de madres buscadoras con rumbo al Estadio Ciudad de México.

El punto de partida de esta movilización fue la Calzada de Tlalpan. A las 8:15 horas, las madres buscadoras llegaron a la estación Textitlán del Tren Ligero para pegar fichas de búsqueda y gritar consignas.

Se suma la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), que desde hace meses protesta para exigir mayor seguridad en carreteras del país. También marcha el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).

Se reportó que poco antes las 7:00 de la mañana de este jueves 11 de julio, los transportistas iniciaron las manifestaciones.

Grúas se instalaron con bloques de concreto sobre Avenida División del Norte para ‘cerrarles el paso’ a los transportistas, que buscaban ir hacia Calzada de Tlalpan.

Finalmente, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) advirtió de posibles protestas alrededor de las terminales, por lo que solo se permitirá el ingreso a los pasajeros con pase de abordar.