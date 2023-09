Omar García Harfuch: Esta fue la telenovela en la que debutó antes de su carrera en la política

Cuando era un niño, antes de que Omar García Harfuch se inmiscuyera en la política, debutó en las telenovelas al lado de su madre, la primera actriz María Sorté, quien ha sido apodada por las seguidoras de su hijo como “la suegra de México”.

Actualmente, García Harfuch aspira a convertirse en el próximo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones de 2024 al representar al partido Morena, por lo cual renunció a su cargo como Secretario de Seguridad Ciudadana.

¿Cuál fue la telenovela en la que apareció Omar García Harfuch?

Fue en 1985, cuando tenía aproximadamente 3 años, cuando el hijo de Sorté la acompañó en las grabaciones de un melodrama en Televisa llamada Abandonada, la cual protagonizó al lado de José Alonso, María Rubio, Miguel Ángel Ferriz y Yolanda Ciani. Fueron dirigidos por Rafael Banquells.

El año pasado, Sorté compartió una imagen en donde la pareja protagonista lo carga en brazos. Cuando era más grande, Omar tuvo la oportunidad de seguir los pasos de su madre, ya que también formó parte de la obra de teatro Cuento de Navidad y posó para algunas revistas.

Omar García Harfuch aspira a gobernar la Ciudad de México. (Cuartoscuro)

De qué trata Abandonada (1985)

Una joven de origen humilde se enamora de un hombre adinerado, pero la madre de él se opone a la relación. La abandona cuando queda embarazada y, aunque al principio teme criarlo sola, conoce a alguien que le ayuda. Pero la madre buscará venganza al culparla por el fallecimiento de su hijo.

El melodrama se basa en la radionovela La Mesera y pudo ser el inicio de una trayectoria en televisión. Sin embargo, cuando la productora Carla Estrada le consiguió una cita en Televisa, Sorté le pidió que fuera y su reacción la contó a la periodista Matilde Obregón.

“Les dijo: ‘muchas gracias, no me interesa’. Ya trae la vocación. Me hubiera encantado que fuera actor en vez de estar en lo que está”, contó luego de que se decidiera a estudiar Derecho.