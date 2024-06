Muere Martin Mull, actor recordado como ‘Director Kraft’ en ‘Sabrina, la bruja adolescente’

Martin Mull falleció a los 80 años, de acuerdo con el anuncio de su hija. El actor era conocido por sus papeles cómicos en películas y series. Especialmente por su actuación en Sabrina, la bruja adolescente como el director Willard Kraft, conocido como Sr. Kraft, en la preparatoria Westbridge de la ficción.

Maggie Mull describió a su padre como una persona “conocida por sobresalir en todas las disciplinas creativas imaginables”. Además dijo que “será extrañado profundamente por su esposa e hija, por sus amigos y compañeros de trabajo, por otros artistas, comediantes y músicos y, como es señal de una persona verdaderamente excepcional, por muchos, muchos perros”.

¿De qué murió el actor Martin Mull?

La hija del actor compartió desde su cuenta de Instagram que murió en casa, en Los Ángeles, después de “una valiente lucha contra una larga enfermedad”, pero no especificó la enfermedad que padeció.

Maggie Mull, hija de Martin Mull, anunció la muerte del actor a los 80 años. (Foto: Instagram / @mulltoons).

¿Qué dijo la actriz Melissa Joan Hart sobre la muerte de Martin Mull?

La actriz Melissa Joan Hart, quien protagonizó la serie Sabrina, la bruja adolescente, publicó en Instagram una despedida para Martin Mull: “Descansa en paz, mi amigo. El increíble Martin Mull nos dejó para su eterno descanso. Tengo buenos recuerdos trabajando con él y de estar asombrada por su enorme trabajo antes de Sabrina (...) Una vez me dijo que él aceptaba todos los trabajos que le ofrecían por si el tren llegaba a su fin, que en este negocio suele llegar muy rápido”, escribió junto a una fotografía de ambos caracterizados para la serie.

“Pero él era un artista al que le gustaba pintar y crear con sus manos, un músico y un maravilloso hombre. Será extrañado, pero el mundo se benefició de su presencia por aquí. Mi sentido pésame para su familia y amigos. ¡Seguiré apreciando el arte de Martin Mull que cuelga en mi casa!”, añadió sobre el tiempo que pasó con el actor.

¿Quién era Martin Mull?

Mull, que también fue guitarrista y pintor, saltó a la fama en Estados Unidos con un papel recurrente en la telenovela Mary Hartman, Mary Hartman y el papel principal en su spin-off, Fernwood Tonight.

En la década de 1980 interpretó a Colonel Mustard en la película Clue y una década después tuvo un papel recurrente en varias temporadas de la serie Roseanne.

En este siglo interpretó al detective privado Gene Parmesan en la serie Arrested Development. Mull recibió su primera nominación al Emmy en 2016 por su actuación como el asesor político ‘Bob Bradley’ en la serie Veep.

En México es recordado por los regaños a Sabrina Spellman en la sitcom Sabrina, la bruja adolescente. Martin actuó como el Sr. Kraft, que primero fue subdirector y luego ascendido a director, entre los años 1997 y 2000.

Martin dedicó su vida a la actuación, en su historial hay decenas de películas, desde 1978, y series de televisión, desde 1976. Entre sus últimas participaciones como invitado están las series: The Afterparty, Not Dead Yet y Grace and Frankie.

Con información de EFE.