‘Freezer sintió el verdadero terror’: Gerardo Reyero y actrices, contra Amazon por doblaje hecho con IA

Desde que la Inteligencia Artificial se utilizó con más frecuencia, gremios como los de actores de doblaje se preocuparon por algo que actualmente ya es una realidad: la sustitución de su trabajo.

Recientemente, Amazon anunció un programa piloto con el que busca, a través de la IA, realizar doblaje para algunos de sus materiales en Prime Video en inglés y español latinoamericano.

La situación llegó a oídos de actores de doblaje como Cristina Hernández y Gerardo Reyero, quienes expresaron su preocupación por la práctica que está iniciando la empresa líder en e-commerce alrededor del mundo.

Amazon está utilizando la IA para doblar series y películas. (Foto: Especial)

¿Qué está haciendo Amazon con el doblaje?

Empecemos por el principio: Amazon anunció en su sitio web, sin hacer mucho escándalo, que inició un programa piloto de doblaje asistido por Inteligencia Artificial, y este comprende una primera etapa con 12 películas y series como El Cid: La leyenda y Long Lost.

Sin embargo, habrá trabajadores (humanos) que intercedan en el trabajo de la IA para pulirlo, detalla la empresa fundada por Jeff Bezos.

“Los trabajadores locales colaboren con la IA para garantizar el control de calidad”, señalan, aunque esto no tiene muy contentos a algunos actores de doblaje mexicanos, quien son los que hacen gran parte del trabajo para producciones en español latino.

Actores de doblaje se manifiestan contra la IA

Desde que se dio a conocer la práctica que Amazon ya implementó, algunos actores y actrices de doblaje que han prestado su voz para entrañables personajes de cine y TV aseguraron que esto atenta contra su profesión.

El doblaje hecho por humanos corre peligro con la IA, de acuerdo con algunos profesionales. (Shutterstock )

Cristina Hernández

Una de ellas fue Cristina Hernández, quien hace la voz de ‘Bombón’ en Las Chicas Superpoderosas y ‘Alegría’ en la película Intensamente.

“Esta noticia me tiene un poquito preocupada (...) ¿Por qué nos afecta la IA como actores de doblaje? (...) Porque es nuestra industria, nosotros trabajamos de esto. A mí como actriz me entristece un poco lo que está pasando, porque es una profesión que he hecho durante muchos años de la cual estoy además enamorada y apasionada. Me encantaría que esto pudiera regularse lo más pronto posible", menciona Hernández.

De igual forma, pidió respeto para todos aquellos que actúan con la voz al igual que ella, por lo que nadie puede utilizarla sin su consentimiento.

“Lo que hace un actor de doblaje es darle esencia, alma, personalidad, altas características humanas a un personaje, y la IA de alguna manera todavía se mantiene en un rango mucho más estricto con relación a lo que es expresar emociones”, agregó.

Gerardo Reyero

Otro de los que se pronunció fue Gerardo Reyero, ‘Capitanazo’ en La Casa de los Dibujos y el icónico Freezer en Dragon Ball.

El actor destaca el hecho de que uno como usuario debe pagar su suscripción a Prime Video para ver películas y series, y es ahí donde entra una petición no solo como parte del gremio, también como consumidor de estos materiales audiovisuales.

“Nosotros como consumidores, podemos decirles ‘no’ al doblaje hecho con inteligencia artificial; ‘sí’ al doblaje hecho con seres humanos”, manifiesta.

Patricia Acevedo

La actriz Paty Acevedo, conocida por su voz en personajes como Lisa Simpson en Los Simpson, Angélica Pickles en Rugrats o la de Rachel Green en Friends, con Jennifer Aniston, se unió a la petición para decirle no al doblaje con Inteligencia Artificial.

En un video de Facebook, compartió su sentir respecto a esta nueva práctica y coincide con la opinión de Cristina Hernández en cuanto a la esencia que los profesionales del doblaje le otorgan a sus personajes, lo que no ocurre con la IA.

“Dicen que una parte con IA y otra con nosotros pero eso no se vale. La IA no tiene sentimientos, los tenemos nosotros los actores, eso no se vale, no lo podemos permitir (…) esto no va a funcionar, ustedes vieron que el año pasado intentaron hacer eso y se les cayó”, aseguró Acevedo.

Hasta el momento no hay una postura de Amazon al respecto, pero lo cierto es que su programa de doblaje con IA ya se puso en marcha.