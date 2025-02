El siguiente nivel de los asistentes de voz con inteligencia artificial generativa.

Desde su lanzamiento en 2014, Alexa ha sido un referente en el mundo de los asistentes de voz. Sin embargo, con el auge de la inteligencia artificial generativa, Amazon ha decidido llevar su asistente a un nuevo nivel con Alexa Plus, una versión mejorada que ofrece mayor integración con servicios de terceros, procesamiento más avanzado y nuevas capacidades de personalización. Esta actualización no solo optimiza la velocidad y precisión de las respuestas, sino que también introduce herramientas que amplían la utilidad de Alexa en el hogar y en la vida cotidiana de los usuarios. Según Carlos Pérez, Head of Alexa Américas, el objetivo principal de Alexa Plus es ser más conversacional, inteligente y personalizada, permitiendo a los usuarios realizar tareas de manera más eficiente y con menos esfuerzo.

alexa-logo

El avance más notable de Alexa Plus es su capacidad para entender y ejecutar tareas sin necesidad de comandos detallados, interpretando la intención del usuario de manera más fluida. Ahora, si alguien menciona que quiere salir a cenar, Alexa no solo sugiere opciones de restaurantes, sino que además hace la reservación en OpenTable, avisa a los amigos y, si es necesario, solicita un Uber para el traslado. Esta automatización avanzada es posible gracias a su nueva infraestructura de integración con APIs, que le permite interactuar con múltiples plataformas en un solo flujo de conversación. Para potenciar esta integración, Amazon ha mejorado la compatibilidad de Alexa con un ecosistema más amplio de servicios. Ahora, además de realizar reservaciones y comprar boletos con Ticketmaster, el asistente puede gestionar pedidos de comida con GrubHub, solicitar transporte con Uber y controlar dispositivos de entretenimiento como Spotify, Apple Music y Netflix, brindando una experiencia mucho más conectada y sin fricciones.

Pedido de Uber con Alexa

Pedidos de Grubhub con Alexa





En términos de precisión, Alexa Plus ha implementado un sistema de grounding que le permite obtener información de fuentes verificadas en tiempo real, como Reuters, The Washington Post, TIME y Forbes, asegurando respuestas más confiables y actualizadas. Además, Amazon ha trabajado en la optimización de la velocidad de respuesta con modelos avanzados como Amazon Bedrock, Amazon Nova y Anthropic Claude, lo que reduce la latencia y mejora la eficiencia de las interacciones.

Uno de los aspectos más destacados de esta versión es la integración con Ring, el sistema de seguridad de Amazon. Ahora, los usuarios pueden recibir un resumen en video de la actividad detectada en su hogar mientras estuvieron fuera. Si cuentan con un Echo Show con pantalla o la aplicación de Alexa en su smartphone, pueden solicitar un reporte visual de los eventos capturados por sus cámaras Ring. En lugar de revisar grabaciones manualmente, Alexa genera un video con los momentos clave en los que detecta movimiento, ofreciendo un monitoreo más eficiente y accesible para los usuarios.

Búsqueda inteligente de videos con Alexa Ring

Otra de las innovaciones de Alexa Plus es la capacidad de crear rutinas personalizadas con comandos de voz, eliminando la necesidad de configurar acciones desde la aplicación. Ahora, los usuarios pueden simplemente decir: “Alexa, quiero una rutina para dormir”, y el asistente se encargará de apagar las luces, ajustar la temperatura y reproducir sonidos relajantes sin que el usuario tenga que abrir la app.

En cuanto a su enfoque dentro de la inteligencia artificial, Amazon no considera a Alexa Plus como un modelo de IA generativa, sino como una nueva generación de asistentes de voz. A diferencia de otras plataformas enfocadas en la generación de texto o contenido, la compañía busca diferenciarse al ofrecer una IA accesible y útil en la vida diaria, con aplicaciones prácticas y automatización en el hogar.

Alexa+ Hogar inteligente con calendario y Estilo de vida

El lanzamiento de Alexa Plus está previsto para el próximo mes en Estados Unidos y será compatible con dispositivos Echo Show con pantalla, altavoces inteligentes Echo y la aplicación de Alexa en iOS y Android. No se requiere hardware nuevo para acceder a la mayoría de las funciones, aunque algunas herramientas avanzadas estarán disponibles primero en los modelos más recientes. El servicio tendrá un costo de 19.99 dólares al mes, pero será gratuito para los suscriptores de Amazon Prime.

Página de inicio del navegador Alexa

Pero, ¿cuándo llegará a México? Según Carlos Pérez, Head de Alexa para Américas, México es uno de los mercados de mayor crecimiento para Alexa, con un incremento de uso superior al 20% con respecto al 2023, sin embargo aún no hay fecha confirmada para su llegada a nuestro país. Por ahora se están trabajando adaptaciones específicas, así como integraciones con servicios locales, incluyendo opciones como Uber y supermercados, que buscan hacer que Alexa Plus sea aún más relevante para los usuarios.

Con esta actualización, Alexa Plus se posiciona como uno de los asistentes de hogar más avanzado hasta la fecha, con una combinación de inteligencia artificial generativa, integración con terceros y automatización mejorada. Su capacidad para interpretar el contexto, ejecutar acciones complejas y generar contenido en tiempo real marca una evolución significativa en el desarrollo de asistentes de voz.