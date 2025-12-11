EU ‘cerca’ a Nicolás Maduro: Sanciona a tres sobrinos del presidente venezolano

El presidente venezolano Nicolás Maduro en un mitin con partidarios en Caracas el 10 de diciembre del 2025. (AP foto/Ariana Cubillos)

Estados Unidos impuso el jueves sanciones a tres sobrinos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, entre otros, mientras el presidente Donald Trump busca ejercer más presión sobre la nación sudamericana.

Las nuevas sanciones contra Franqui Flores, Carlos Flores y Efraín Campo se producen un día después de que Trump anunciara que Estados Unidos había incautado un petrolero frente a la costa de Venezuela.

También se incluyen en las sanciones al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, seis empresas y seis barcos con bandera venezolana acusados de transportar petróleo venezolano.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro publicó la lista de sanciones el jueves.

¿Qué implican las sanciones a sobrinos de Nicolás Maduro?

Las sanciones buscan negarles el acceso a cualquier propiedad o activo financiero que posean en Estados Unidos, y evitar que empresas y ciudadanos estadounidenses hagan negocios con ellos.

Los bancos e instituciones financieras que violen esa restricción se exponen a sanciones o penalidades.

No es la primera vez que la familia de Maduro se ve involucrada en una controversia política.

En octubre de 2022, Venezuela liberó a siete estadounidenses encarcelados a cambio de que Estados Unidos liberara a Flores y Campo, quienes habían estado encarcelados durante años por condenas relacionadas con narcóticos.

Las últimas acciones de Estados Unidos contra Venezuela siguen a una serie de ataques mortales que Estados Unidos ha llevado a cabo en supuestos barcos de contrabando de drogas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental, que han matado al menos a 87 personas desde principios de septiembre.

Trump ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas y ha afirmado que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga.

Noem vincula incautación de buque petrolero frente a Venezuela con lucha antidrogas de EU

La secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, vinculó la incautación de un buque petrolero frente a la costa de Venezuela con los esfuerzos antidrogas de Estados Unidos en América Latina, a medida que aumentan las tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La afirmación de Noem, que se produjo durante su testimonio ante la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, proporcionó la evaluación más completa hasta ahora del gobierno del presidente Donald Trump sobre por qué tomó el control del buque el miércoles.

Increíblemente inusual, el uso de fuerzas para incautar un barco mercantil fue el paso más reciente en la campaña de presión de la Casa Blanca sobre Maduro, quien ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos.

Funcionarios de Trump se sumaron a la campaña el jueves al imponer sanciones a tres sobrinos de Maduro. El mandatario venezolano discutió las crecientes tensiones con el presidente ruso Vladímir Putin el jueves.

El Kremlin dijo en un comunicado que Putin reafirmó su apoyo a la política de Maduro de “proteger los intereses nacionales y la soberanía frente a la creciente presión externa”.

Cuando se le pidió que delineara el papel de la Guardia Costera, Noem calificó la incautación de la embarcación como “una operación exitosa ordenada por el presidente para asegurarnos de que estamos combatiendo a un régimen que está cubriendo y llenando nuestro país sistemáticamente con drogas letales y matando a nuestra próxima generación de estadounidenses”.