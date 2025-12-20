¿Qué sabemos de Hyperion, el primer barco petrolero que podría desafiar el bloqueo de Trump a Venezuela?

El buque Hyperion, con bandera de Barbados, fue sancionado por el Tesoro de Estados Unidos en enero. (Foto: Bloomberg)

El tanquero Hyperion, sancionado por Estados Unidos por haber transportado petróleo ruso, podría ser el primer buque en poner a prueba el bloqueo naval del presidente Donald Trump contra Venezuela.

La embarcación llegó recientemente a Amuay, donde se encuentra el mayor complejo de refinación de Venezuela, según movimientos de buques rastreados por Bloomberg.

Cargó suministros en Múrmansk, Rusia, a fines de noviembre, según muestran los datos.

¿Qué sabemos del buque Hyperion?

El buque Hyperion, con bandera de Barbados, fue sancionado por el Tesoro de Estados Unidos en enero. Washington afirma que forma parte de una flota de llamados buques fantasma utilizados para apuntalar el sector energético ruso mediante el traslado de crudo y productos petroleros en barcos que navegan sin ser detectados porque suelen apagar y falsificar señales de transpondedor.

Rusia, un aliado de larga data de Venezuela, suministra al país diluyentes, una materia prima utilizada para ayudar a diluir el crudo venezolano de textura similar al alquitrán y convertirlo en petróleo apto para refinerías.

Esta semana, Trump dijo que las fuerzas estadounidenses llevarían a cabo un bloqueo total de los tanqueros sancionados que entren o salgan de Venezuela, mientras intenta privar al presidente Nicolás Maduro de ingresos petroleros como parte de un plan para desplazarlo. Cuando hizo el anuncio, el Hyperion estaba cerca de Granada, aproximándose a la costa venezolana. Entró en aguas venezolanas el jueves por la noche.

Tras descargar, no está claro si el buque abandonará el puerto o permanecerá en aguas venezolanas para evitar ser abordado por fuerzas estadounidenses, lo que provocaría grandes pérdidas para el propietario.

EU incauta supertanquero Skipper

La semana pasada, los militares de Estados Unidos incautaron el supertanquero Skipper, que actualmente se encuentra frente a la costa de México mientras se aproxima a Estados Unidos.

Trump dijo que no descarta una guerra con Venezuela, informó NBC el viernes, citando una entrevista telefónica con el presidente. Cuando se le preguntó si ataques militares de Estados Unidos podrían llevar a una guerra, respondió: “No lo discuto”.

¿Cómo está la industria del petróleo en Venezuela?

Mientras tanto, las exportaciones de petróleo venezolano de Chevron Corp. avanzan sin obstáculos. Dos buques recibieron autorización para zarpar el viernes tras cargar cerca de 1 millón de barriles de petróleo, según una persona con conocimiento de la situación.

Las naves no sancionadas Minerva Astra y Searuby parten rumbo a puertos estadounidenses, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque la información es privada. La petrolera tiene otro tanquero programado para cargar en los próximos días.

“Las operaciones de Chevron en Venezuela continúan sin interrupciones y en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables a su negocio, así como de los marcos de sanciones provistos por el gobierno de Estados Unidos", dijo la compañía con sede en Houston en respuesta a preguntas por escrito.