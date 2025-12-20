Trump asesta golpe: EU intercepta el superpetrolero ‘Centuries’ con millones de barriles de crudo venezolano

Estados Unidos ha interceptado dos petroleros en menos de un mes, vinculados a exportaciones de crudo venezolano. (Foto: AP/@Sec_Noem)

La Guardia Costera de Estados Unidos detuvo y abordó la madrugada de este sábado un petrolero en el Caribe que estuvo atracado por última vez en Venezuela, informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, después de que el presidente Donald Trump ordenara un bloqueo.

El superpetrolero Centuries, cargado con hasta 2 millones de barriles de crudo venezolano, enarbolaba una bandera panameña, según personas familiarizadas con el asunto.

Según The New York Times, que cita a un funcionario estadounidense y a dos fuentes de la industria de petróleo venezolana, el barco detenido pertenece a una empresa petrolera con sede en China que traslada crudo venezolano a refinerías del gigante asiático.

Este es el segundo petrolero interceptado este mes por personal estadounidense, pero a diferencia del primero, interceptado el 10 de diciembre, el Centuries no figuraba previamente en las listas ni avisos de sanciones de Estados Unidos.

Noem dijo en una publicación en redes sociales que en una acción realizada antes del amanecer del 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, detuvo un petrolero que estuvo atracado por última vez en Venezuela.

"Estados Unidos continuará persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo autorizado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y los detendremos.“, advirtió la funcionaria.

Donald Trump no descarta una guerra con Venezuela

El pasado 10 de diciembre, la administración Trump detuvo al Skipper, que había hecho escala por última vez en un puerto venezolano y fue descrito por funcionarios estadounidenses como un “buque apátrida” sancionado por presuntamente participar en “una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”.

Trump ha aumentado la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro con el objetivo de cortar una fuente clave de ingresos para Venezuela. También designó al gobierno de Maduro como organización terrorista extranjera, acusándolo de estar involucrado en el narcotráfico.

El nuevo incidente podría agravar las tensiones con Venezuela. Trump afirmó que no descarta una guerra con Venezuela, según informó NBC el viernes, citando una entrevista telefónica con el presidente.

Nombran nuevo jefe del Comando Sur de Estados Unidos

Por otra parte, Trump nombró al Teniente General de la Infantería de Marina, Francis Donovan, como jefe del Comando Sur de Estados Unidos, responsable de las operaciones relacionadas con el bloqueo venezolano. Donovan actualmente se desempeña como vicecomandante del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos.

La producción petrolera de Venezuela alcanzó la meta del gobierno de 1,2 millones de barriles por día, dijo el sábado la vicepresidenta y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, en redes sociales.

Esto “enfrenta y derrota el acoso, la hostilidad y la ilegalidad imperialista que ataca y viola los derechos humanos de los venezolanos”, escribió Rodríguez en una publicación en su cuenta de Telegram.

Con información de Bloomberg y EFE.