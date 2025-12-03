‘Da 1750 pesos de pensión, se dice exCEO de MU México’: Rodrigo Goytortua está vinculado por violencia

Ahora que Rodrigo Goytortua, exCEO de Miss Universo, señaló intimidación de Raúl Rocha al supuestamente financiar a la madre de su hijo para evitar que este lo vea, Tatiana Gutiérrez dio réplica y aseguró que su expareja está vinculada a proceso.

Gutiérrez es la expareja de Rodrigo Goytortua y con la que lleva alrededor de cinco años en disputa por diversos problemas personales, entre ellos la pensión a su hijo y un tema de violencia familiar.

Tatiana decidió dar réplica ya que, asegura, el hecho de que Rodrigo los mencionara a ella y a su hijo en medios es una de las medidas de restricción que tiene el empresario, misma que desacató, y porque no quiere estar involucrada en ninguna polémica.

¿Cuánto dinero de pensión le da Rodrigo Goytortua a su expareja?

El primer tema que abordó Gutiérrez en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva fue desmentir la presunta financiación que recibiría de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo y Miss Universo México.

“Me parece ridículo, esta persona (Goytortua) creo que está tratando de desviar la atención del juez hacia otro lado”, inicia Gutiérrez.

Rodrigo Goytortua, exCEO de Miss Universo México, asegura que Rocha Cantú lo ha intimidado (Fotoarte: El Financiero / Créditos: IA Gemini, Cuartoscuro).

Una de las situaciones que más llamó la atención fue que hace días, Rodrigo Goytortua dijo ser exCEO de Miss Universo México, pero su expareja mencionó que le daba a su hijo una pensión muy por debajo de lo que su puesto ameritaría.

“Es una persona que da 1,750 pesos al mes por su hijo y se ostenta en medios como el CEO de Miss Universo, entonces me parece muy chistoso esta forma de manejarse en medios eh como ‘el CEO de Miss Universo’ y, por otro lado, ir a los juzgados y declarar que solo puede dar 1,750 pesos al mes por su hijo”, explica la mujer.

Las amenazas de Rodrigo Goytortua a su expareja, Tatiana Gutiérrez

Respecto a su hijo, actualmente existe un proceso legal de guardia y custodia por el menor, al que en varias ocasiones Rodrigo amenazó con llevárselo sin el consentimiento de su madre.

“(Tengo) un audio donde me dice, ‘¿Quieres saber quién soy?’ (Es un día que no me quiere regresar a mi hijo) ‘¿Sabes que no me puedes acusar del secuestro de mi propio hijo? Y tú vas a hacer lo que yo te diga, cuando yo te diga; porque si ya no eres feliz conmigo no me puedes tratar de tu pendejito. ¿Y qué haces si ahorita yo te escondo a nuestro hijo y no te digo dónde está?’“, dice el audio que describe Tatiana.

Rodrigo Goytortua mencionó que Fátima Bosch se convertiría en la ganadora de Miss Universo 2025. (Foto: EFE/IAGemini)

Rodrigo Goytortua está vinculado a proceso por violencia familiar

Entre los procesos legales que siguen abiertos contra el presunto exCEO de Miss Universo México está uno por el que ya lo vincularon a proceso por violencia familiar en contra de Tatiana y de su propio hijo.

Cuando las cosas ya no estaba bien entre ellos y existía un proceso de separación, el empresario mexicano se entera de que Tatiana tiene una nueva pareja, y a partir de entonces inicia con acciones violentas.

“En el comedor de mi casa me ahorca y me empieza a decir de miles de cosas; llama a mi hijo, lo empieza a zangolotear y le empieza a decir que yo no puedo tener pareja, que no puedo estar con ningún otro hombre y que no puedo hacer mi vida con nadie más. A partir de ahí, de octubre de 2020, empieza toda una serie de violencias que están documentadas”, explica.

Derivado de este juicio, Rodrigo Goytortua es vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, pero recibe una suspensión condicional. No obstante, existe una orden de restricción por la cual él no puede acercarse ni a Tatiana ni al hijo que procreó con ella.

“Las condiciones que nos dan a nosotros de seguridad, son nulas. Entonces, a mí básicamente me están pidiendo ir a un lugar (para la convivencia de Rodrigo con su hijo) donde me puedo volver a exponer a que me ataquen”, menciona Gutiérrez, quien muestra una pulsera de pánico que lleva en caso de que llegue a estar en peligro.

Supuestamente, Raúl Rocha Cantú financia a Tatiana Gutiérrez, algo que ella desmintió. (Sakchai Lalit/AP)

Las restricciones de Rodrigo Goytortua contra Tatiana Gutiérrez y su hijo

Desde 2021, el empresario en contra de Raúl Rocha Cantú tiene una serie de restricciones que le impiden acercarse por lo menos a un kilómetro a la redonda de su expareja y de su hijo gracias al historial de violencia que posee.

Pese a eso, Goytortua rompe contantemente dichas restricciones, como la de mencionarla a ella o a su hijo en medios de comunicación, algo que Gutiérrez pide a las autoridades correspondientes revisen.