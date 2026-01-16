‘Le fracturamos 3 costillas de cada lado’: ¿Qué cirugía se hizo Wendy Guevara para estrechar su cintura?

Wendy Guevara se hizo una cirugía de remodelación costal para hacer su cintura más pequeña.

Las cirugías estéticas son muy populares entre famosas, y ejemplo de ello es la influencer Wendy Guevara, quien se sometió en meses pasados a un procedimiento para estrechar su cintura.

Además, aprovechó para hacerse un aumento de senos y ‘pompis’, lo que se conoce como BBL (liposucción con transferencia a glúteos).

Para este procedimiento, el cirujano plástico le hizo luxación de costillas con el fin de hacer su cintura más pequeña y darle una silueta femenina.

¿Qué cirugías estéticas se hizo Wendy Guevara?

En una entrevista con el programa De Primera Mano, Wendy Guevara y su cirujano, el doctor Iván Mercado, compartieron qué le hizo a la integrante de ‘Las Perdidas’ y para qué sirve este procedimiento.

“Le fracturamos tres costillas de cada lado. Lo que le hicimos fue una remodelación costal, un procedimiento que en los últimos tiempos estamos realizando para estrechar la cintura y feminizar más el cuerpo”, explicó el cirujano estético.

Además de la luxación de costillas, le colocaron grasa en sus glúteos y las piernas para crear armonización corporal. Estos procedimientos se los hizo en noviembre, y ahorita sigue en recuperación.

¿Cómo se sintió Wendy Guevara después de sus operaciones?

Inmediatamente después de la cirugía, la primera ganadora de La Casa de los Famosos México dijo que su cuerpo se veía muy estético, pues todavía no sufría la hinchazón post-cirugía.

Días después de su recuperación, describe hinchazón en todo su cuerpo, algo a lo que ya está acostumbrada gracias a que no es el primer procedimiento estético al que se somete.

En redes sociales, se ha dicho satisfecha con los resultados. Hace unos días, y utilizando faja (como parte de sus cuidados postoperatorios), sus medidas son de 118 centímetros de busto, 84 cm de cintura, y en cadera mide 119.

“Siempre me ponen que Wendy no quedó, pero yo muy dentro de mí sí quedé. Amamos”, asegura en una entrevista del programa Hoy.

¿Qué es la cirugía de remodelación costal?

La cirugía de remodelación costal es un procedimiento quirúrgico que busca modificar la forma de la caja torácica mediante la reducción, resección parcial o remodelación de determinadas costillas, principalmente las costillas flotantes (la 11 y 12), que no se encuentran unidas directamente al esternón.

Aunque no se trata de una intervención nueva, su visibilidad creció recientemente. Por ello, especialistas en cirugía plástica y reconstructiva subrayan la importancia de explicar con precisión en qué consiste este procedimiento, para qué sirve, cómo se realiza y cuáles son sus alcances reales.

¿Para qué sirve la remodelación costal?

De acuerdo con información difundida por la American Society of Plastic Surgeons (ASPS) y la International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), se puede realizar esta cirugía con fines estéticos (para afinar la cintura) u objetivos reconstructivos.

En el ámbito estético, se utiliza para reducir visualmente el ancho de la caja torácica y lograr una transición más marcada entre el tórax y el abdomen.

En el campo reconstructivo, esta cirugía puede emplearse para tratar asimetrías torácicas, deformidades congénitas como el pectus carinatum o pectus excavatum, así como alteraciones derivadas de cirugías previas o traumatismos, según publicaciones médicas revisadas por MedlinePlus y Mayo Clinic.

En la remodelación costal, se luxan o retiran costillas del paciente. (Foto: Pexels)

¿Cómo se realiza este procedimiento?

De acuerdo con literatura especializada publicada en revistas médicas como Plastic and Reconstructive Surgery, el cirujano accede a la zona mediante incisiones discretas en la espalda baja o el costado del torso.

Posteriormente, se trabaja sobre las estructuras óseas o cartilaginosas previamente seleccionadas por el especialista y para los fines que busca.

Riesgos y consideraciones médicas

Como cualquier cirugía mayor, este procedimiento conlleva riesgos. Entre los más citados en la literatura médica se encuentran infecciones, sangrado, dolor prolongado, alteraciones en la sensibilidad y posibles complicaciones respiratorias.

La ISAPS señala que la modificación de estructuras óseas del tórax requiere una evaluación exhaustiva, ya que la caja torácica cumple funciones esenciales para la protección de órganos vitales y la respiración.

Costillas Para realizar una reconstrucción costal se necesitan estudios exhaustivos. (Pixabay)

Por ello, los especialistas recomiendan que este tipo de cirugía sea realizada únicamente por cirujanos certificados y con experiencia en procedimientos torácicos y reconstructivos.