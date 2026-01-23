Muere Francis Buchholz, exbajista de Scorpions, a los 71 años: ‘Su alma permanece en cada nota que tocó’

Francis Buchholz se integró a Scorpions en 1973 y casi dos décadas con la banda antes de su salida en 1992. (Foto: Cuartoscuro / imagen generada con IA Gem

El músico Francis Buchholz, recordado por su trayectoria con la banda de rock Scorpions, en la que se desempeñó como bajista, falleció a los 71 años luego de recibir un diagnóstico de cáncer.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por sus seres queridos a través de una publicación en la cuenta de Facebook de Francis Buchholz, quien formó parte de Scorpions de 1973 a 1992.

“Con inmensa tristeza y gran pesar, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro querido Francis ayer (...). Partió de este mundo en paz, rodeado de amor”, escribieron, además de agradecer a los fans por el cariño que le brindaron al bajista.

“A sus fans de todo el mundo: queremos agradecerles su inquebrantable lealtad, su amor y la confianza que depositaron en él durante su increíble camino. Le dieron el mundo y él les regaló su música a cambio”, añadieron.

¿De qué murió Francis Buchholz, el exbajista de Scorpions?

En el comunicado compartido por la familia se explicó que Francis Buchholz falleció luego de librar una “batalla privada contra el cáncer”. Desde su diagnóstico, el artista estuvo acompañado por sus seres queridos.

“Nuestros corazones están destrozados. Durante su lucha contra el cáncer, permanecimos a su lado, enfrentando cada desafío como familia, tal como él nos enseñó”, señalaron, sin ofrecer más detalles.

El cáncer es una enfermedad que se produce cuando las células del organismo comienzan a multiplicarse sin control. Este padecimiento puede iniciar en cualquier parte del cuerpo, explica el Instituto Nacional del Cáncer.

La institución indica que, en condiciones normales, las células se forman y se multiplican para generar nuevas; sin embargo, en situaciones anormales, estas se producen en momentos en los que no deberían, formando tumores.

Hasta el momento, se desconoce qué tipo de cáncer padecía Francis Buchholz. Tras su fallecimiento, sus seres queridos afirmaron que su legado permanecerá vivo: “Aunque las cuerdas se han silenciado, su alma permanece en cada nota que tocó y en cada vida que tocó”, añadieron en el comunicado.

¿Quién fue Francis Buchholz, el bajista de Scorpions que falleció?

Francis nació el 19 de febrero de 1954 en Hannover, Alemania y, aunque es ampliamente recordado por su trabajo junto a la banda liderada por Klaus Meine, no fue la primera agrupación con la que tocó.

Buchholz comenzó su carrera musical como integrante de diversas bandas de Hannover. Fue hasta 1973 cuando ingresó a Scorpions, con quienes grabó algunos de los discos más emblemáticos de la banda, de acuerdo con Billboard.

El artista participó en el lanzamiento del LP Fly to the Rainbow de 1974 y también formó parte de álbumes como Virgin Killer, Lovedrive, Savage Amusement y Crazy World, el cual incluye un tema que se convirtió en un himno de Scorpions: ‘Wind of Change’.

Francis Buchholz dejó la agrupación en 1992. Tras su salida, se mantuvo alejado de la música hasta 2012, cuando se unió a Temple of Rock para participar en una gira, según Billboard.

Poco después de que se diera a conocer el fallecimiento de Francis Buchholz, Scorpions realizó una publicación en sus redes sociales en la que se despidieron del bajista y enviaron sus condolencias.

“Su legado con la banda perdurará para siempre, y siempre recordaremos los buenos momentos que compartimos juntos”, escribieron, junto a una fotografía de Francis tocando con la agrupación.