Muere Julio Beckles, actor de las telenovelas ‘La antorcha encendida’ y ‘Por tu amor’

Muere el actor de telenovelas Julio Beckles y el anuncio fue dado a través de una publicación de la Asociación Nacional de Intérpretes compartida este 22 de enero.

Beckles participó en diferentes telenovelas mexicanas, principalmente de Televisa, donde trabajó para La antorcha encendida, en la cual se cuenta una historia ambientada en la Independencia de México.

Asimismo, era cantante y tuvo diferentes participaciones en programas en vivo, siendo la más famosa la de ‘Me estás desesperando’.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Julio Beckles, actor recordado por su participación en diferentes producciones televisivas, a sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”, publicó la ANDI.

¿Quién era Julio Beckles?

Julio Beckles es un actor y cantante que participó en diferentes producciones televisivas y cinematográficas.

De acuerdo con información publicada por IMDB, su debut actoral fue en 1996 con una aparición en la telenovela La antorcha encendida, producida por Ernesto Alonso y Carlos Sotomayor.

En este programa de TV apareció en un 1 episodio como Lorenzo Foncerrada, junto con actores como Juan Ferrara, Julieta Rosen, Angélica María, mamá de Angélica Vale, y Leticia Calderón.

Su segundo proyecto para Televisa fue para El alma no tiene color, donde nuevamente participó en un capítulo como Gerardo.

Esta telenovela fue protagonizada por Laura Flores, Arturo Peniche y Carlos Cámara, y producida por Juan Osorio en 1997.

Rencor apasionado es otro de los proyectos televisivos donde figuró el nombre de Julio Beckles dentro del reparto en 1998.

Los protagonistas de la historia lanzada en 1999 fueron Natalia Esperón, Eduardo Santamarina y Víctor Noriega. El personaje de Beckles fue Juancho. La historia se trata de que Karina (Esperón) está internada dentro de un hospital psiquiátrico luego de sufrir una crisis nerviosa.

La última telenovela mexicana en la que apareció el actor de Televisa que murió fue Por tu amor, donde, según IMDB, grabó tres episodios.

Él comparte créditos con Gaby Spanic, Saúl Lisazo, Margarita Magaña y Roberto Vander, con Luis Eduardo Reyes en la dirección de la mayoría de los capítulos que adaptan otra telenovela llamada El Otro, que se lanzó en la década de 1960.

Por tu amor se estrenó en 1999 y desde ese momento Beckles no apareció más en la pantalla chica, pero continuó su carrera con el cortometraje Brusco Despertar en 2003 como El amante.

Según la sinopsis oficial de Brusco Despertar se trata de lo siguiente: "A través de un videojuego, un niño escapa de su abandono y se adentra en una fantasía violenta. Sin querer, su hermana lo hace experimentar una realidad cruel“.

En su faceta como cantante, Julio Beckles apareció en la edición de 1987 de Teletón Costa Rica, donde interpretó ‘Me estás desesperando’, según un video compartido por el canal oficial del programa.