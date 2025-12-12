‘La explosión fue real, se quemó todo’: La historia de Salón México, cantina donde se filmó ‘El Infierno’

Luego de que la cantina sufrió daños tras la grabación, el director Luis Estrada se acercó al dueño para asegurarle que le pagarían por todo. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

Era un día más de filmaciones de la cinta El Infierno, del director Luis Estrada, en la cantina Salón México, cuando una fuerte explosión —que formaba parte de las grabaciones— cimbró al elenco.

Nadie esperaba que la detonación —que debía ser controlada— fuera tan intensa. “¿Conocen a alguien de Salón México?”, preguntó una persona de la producción. “¡Yo, yo!”, se apresuró a responder José Guadalupe Alvarado, el dueño de la locación. “No vayas, se quemó todo”, le informaron.

Una anécdota que hoy, a más de una década de distancia de las grabaciones, José Guadalupe narra con tranquilidad, pero que se ha sumado a las historias más impactantes con las cuales cuenta Salón México.

Pues ese lugar en donde el ‘Benny’ conoce a su cuñada en la película protagonizada por Joaquín Cosío, realmente existe y se encuentra en San Luis Potosí, en donde ha estado abierta por más de 70 años, ¿qué le parece, mi chula?

¿Cuál es la historia de la cantina Salón México?

La cantina fue fundada por José Silvestre Alvarado, mejor conocido en San Luis Potosí como ‘Don Chepe’, quien durante su juventud viajó a la Ciudad de México, en donde se encontró el Salón México, un lugar al que artistas de la época de oro del cine mexicano frecuentaban.

Aunque en ese momento ‘Don Chepe’ no abrió su propia cantina, sino que comenzó a trabajar en una él tenía claro que si tenía un negocio llevaría como denominación ‘Salón México’: “A él le gustó el nombre y se lo trajo para Cedral”, comentó José Guadalupe, su hijo, en entrevista con el canal de YouTube Fulanetas.

Con el tiempo, le dieron la oportunidad de emprender en un local muy amplio y sus amigos lo apoyaron para que cumpliera su sueño, por lo cual finalmente abrió la cantina Salón México.

El negocio iba bien; sin embargo, con el paso de los años los problemas económicos comenzaron para José Silvestre, quien con una familia que dependía de él buscó todas las formas posibles para mantener a flote la cantina.

“Se vino la crisis, llegó un momento que hasta pensó en cerrar, pero empezó a echarle ganas y buscó la forma de salir adelante”, explicó José María. Fue así que con ayuda de sus hijos y mucho esfuerzo, el negocio prosperó.

¿Cómo eligieron a Salón México para grabar ‘El Infierno’?

Antes de comenzar la filmación de la película protagonizada por Damián Alcázar, la producción buscó las locaciones para llevar a cabo el proyecto. En ese momento. José María ya estaba a cargo del negocio, pues ‘Don Chepe’ tenía 98 años.

El dueño de Salón México recuerda que un día, personas llegaron, tomaron fotografías y después se retiraron. Aunque fuera de lo común, no levantó sospechas para los propietarios de la cantina.

Poco después, la producción de Luis Estrada se puso en contacto con José María: “Ellos ya me habían buscado muchas veces y no me habían encontrado (...) ya tenían su libreto, con las fotos de afuera, y todo para venir”, recordó en entrevista con el canal de YouTube Los Malvadines.

Cuando finalmente dieron con el propietario le hicieron la propuesta y le preguntaron por cuánto dinero les rentaría la cantina para llevar a cabo las grabaciones de la película mexicana.

“Me preguntaron: ‘¿cómo ves, cuánto nos cobras?’ y les dije: ‘yo no sé de eso. Ustedes adelante, échenle ganas’”, les contestó, según recuerda José María al platicar con Fulanetas.

Con su autorización para realizar las escenas, el elenco de El Infierno se trasladó al lugar y comenzaron las grabaciones e incluso uno de los accesorios de José María aparece en la cinta.

“Entró Luis Estrada, yo traía una cadena de oro y me dice: ‘oye, te quiero pedir un favor. Quiero que me rentes tu cadena’. Que me la quito y se las doy. Es la que sale en la película con ‘el diablito’”, recuerda el propietario de Salón México.

¿Por qué Salón México se quemó durante la filmación de ‘El Infierno’?

Aunque se grabaron muchas escenas en Salón México, una de las más impactantes es la explosión que provocan Benny y el entrañable personaje de ‘Cochiloco’, luego de asesinar a una persona.

En la cinta, están los personajes en una camioneta, poco después se escucha una explosión muy fuerte y huyen a toda velocidad. Si viste la cinta, seguramente la recuerdas, pero, ¿sabías que la detonación y el fuego fueron completamente reales?

“Sí me asusté, porque se les pasó la mano, pusieron más pólvora (de la que debían)”, recuerda José María, quien añade: “se quemó todo. Se tiznó, todo estaba quemado. A la barra, porque le pusieron cobijas mojadas y todo eso, no le pasó nada”.

Luego de la explosión, una persona de la producción buscó al propietario para pedirle que no se alarmara, pero que lo mejor era que se quedara fuera, puesto que el fuego había provocado destrozos en su cantina.

“Yo sí me agüité, porque dije: ‘todo se quemó’. Mi papá tendría como unos 98 años, de hecho me apuraba porque iba a entrar y ver su negocio todo quemado y les dije: ‘no lo dejen entrar, porque, sino hasta un paro le va a dar del susto’”, recuerda.

A pesar de lo sucedido, Luis Estrada se apresuró a tranquilizarlo, ya que el guionista le aseguró que la producción se haría cargo de todos los gastos: “no te preocupes, todo va a salir bien, te vamos a entregar así como tú nos prestaste el negocio”, recuerda que le dijo.

La cantina — que ese día tuvo que quedarse sin puertas ni ventanas y resguardada por personal de la producción— finalmente quedó como nueva tras las grabaciones y en la actualidad es uno de los sitios que sí o sí se deben visitar en San Luis Potosí.

¿En dónde está Salón México, cantina donde se filmó ‘El Infierno’?

La cantina Salón México sigue abierta y en su interior está llena de fotografías de las escenas de la película que se grabaron ahí e incluso ha recibido a clientes de todas partes del mundo, quienes desean conocerla por su historia.

Salón México está ubicada en la calle Juárez número 2, esquina con Victoria, en la colonia Centro, Cedral, San Luis Potosí.