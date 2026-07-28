UNAM desmiente que se vaya a repetir el examen de admisión 2026… por ahora

La universidad ya anuló alrededor de 3 mil exámenes por detectar conductas contrarias a la convocatoria. (Foto: Cuartoscuro)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rechazó este martes 28 de julio la autenticidad de un supuesto comunicado que circula en redes sociales en el que se afirmaba que el examen de admisión 2026 se repetirá por presuntas anomalías detectadas durante el proceso de selección.

A través de un mensaje en redes sociales, la Universidad Nacional Autónoma de México llamó a la comunidad universitaria y a los aspirantes a no difundir información falsa y reiteró que cualquier anuncio relacionado con el proceso de ingreso será publicado exclusivamente mediante sus canales institucionales.

“Evita la desinformación. Toda la información sobre el proceso de selección 2026 de la UNAM se publicará exclusivamente en los canales oficiales de la Universidad”, señaló la máxima casa de estudios.

¿Se repetirá el examen de admisión de la UNAM 2026?

El pronunciamiento se da luego de que se viralizara una imagen con apariencia de comunicado institucional en la que se aseguraba que la universidad había decidido reponer totalmente el concurso de selección para licenciatura 2026 debido a supuestas irregularidades durante la aplicación del examen.

La UNAM resaltó que el documento difundido en redes sociales no corresponde a un comunicado oficial de la institución.

En el mensaje falso se afirmaba que, tras investigaciones y denuncias, la universidad había detectado anomalías y presuntas trampas durante el proceso de aplicación del examen para el ciclo escolar 2026-2027/1, por lo que supuestamente se realizaría una nueva evaluación.

Sin embargo, la máxima casa de estudios desmintió esa versión y reiteró que toda información relacionada con el proceso de selección 2026 será difundida únicamente a través de sus medios oficiales.

¿Qué se sabe sobre las anomalías detectadas por la UNAM en el examen de admisión?

La polémica comenzó tras la publicación de los resultados del concurso de ingreso a licenciatura para el ciclo 2026-2027.

Aspirantes denunciaron incrementos inusuales en los puntajes mínimos de carreras de alta demanda, como Medicina, además de la aparición de calificaciones perfectas y distribuciones de resultados consideradas atípicas.

La UNAM reconoció la existencia de irregularidades y suspendió temporalmente el proceso de inscripción mientras revisa lo ocurrido.

Por primera vez en su historia, la universidad realizó el examen de admisión de manera remota con el objetivo de facilitar el acceso a aspirantes de todo México y del extranjero.

Para ello implementó un sistema de supervisión apoyado en inteligencia artificial, que, según la propia institución, permitiría detectar conductas irregulares durante la prueba. Sin embargo, la controversia ha puesto en entredicho la eficacia de ese modelo.

¿Hubo fraude con inteligencia artificial en el examen de admisión?

La UNAM aún no ha confirmado que la IA fuera utilizada de forma generalizada para hacer trampa. Lo que investiga es si algunos aspirantes recurrieron a herramientas de inteligencia artificial, suplantación de identidad u otros mecanismos para obtener ventajas indebidas.

La universidad ya anuló alrededor de 3 mil exámenes por detectar conductas contrarias a la convocatoria, mientras una comisión técnica analiza el resto de los casos.

¿Qué ha decidido la UNAM?

Tras la polémica, el rector Leonardo Lomelí creó una Comisión Técnica integrada por 16 especialistas para revisar el proceso y definir una salida.

Entre las opciones que se analizan figuran mantener los resultados, revisar únicamente los casos sospechosos o repetir el examen, aunque la institución no ha adelantado cuál será la decisión.

“No podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior”, sostuvo el rector.

Con información de EFE