‘El Mayo’ detenido y ‘El Mencho’ abatido: ¿Quién es el narco más buscado en México?

Ivan Archivaldo es el narco más buscado por las autoridades mexicanas.

Los nombres que durante décadas encabezaron la lista de los narcotraficantes más buscados de México han cambiado.

Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, cumple una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos; Ismael ‘El Mayo’ Zambada, también se encuentra preso en ese país, mientras que Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, fue abatido durante un operativo de fuerzas federales en marzo de 2026.

Hoy, el principal objetivo del Gabinete de Seguridad es Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

El hijo de ‘El Chapo’ es considerado uno de los narcotraficantes más buscados por los gobiernos de México y Estados Unidos. El Departamento de Estado estadounidense mantiene vigente una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, las autoridades federales han mantenido una estrategia enfocada en debilitar la estructura operativa de Los Chapitos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha confirmado que continúan las operaciones para lograr la detención de Iván Archivaldo Guzmán y desmantelar a la organización criminal.

Entre las acciones recientes destacan los operativos realizados en Sinaloa que derivaron en el ataque de ‘El Texas’, identificado como uno de los principales generadores de violencia en Culiacán y operador clave de Los Chapitos.

También se han registrado detenciones de integrantes vinculados con la organización, como Iván Valerio Sainz Salazar, ‘El Mantecas’, además del aseguramiento y destrucción de laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas sintéticas.

García Harfuch ha señalado que las operaciones son permanentes y se realizan de manera coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la SSPC, sin precisar qué tan cercana podría estar la captura del líder de Los Chapitos.

¿Qué otros narcos son buscados por las autoridades?

Además de Iván Archivaldo Guzmán, las autoridades mexicanas y estadounidenses mantienen como objetivos prioritarios a otros integrantes del crimen organizado.