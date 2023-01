‘Caramelo’: ¿En qué trabaja y cuánto gana el aficionado de la Selección Mexicana que va a todos los Mundiales?

'Caramelo' no se pierde los partidos de la Selección Mexicana. (Twitter @miseleccionmx)

Cerca de 60 mil aficionados mexicanos asistieron a la Copa Mundial de Qatar, pero solo uno de ellos puede presumir haber asistido a la número 11 en su vida y a más de 450 partidos de la Selección Mexicana: Héctor Chávez, mejor conocido como ‘Caramelo’.

Con un sombrero negro de charro en la cabeza y una playera con la bandera de México con las letras de su natal estado Chihuahua bordadas en el frente, ‘Caramelo’ se ha vuelto una imagen común en cada estadio donde juega la Selección Mexicana alrededor del mundo, como recientemente en Qatar.

“Es mucho sacrificio, diría que es hasta un viacrucis por tantos partidos atendidos”, comentó ‘Caramelo’ en una entrevista para AP previa al Mundial. “Por un lado te pega en la relación familiar y desde luego en el bolsillo; tener que viajar a cualquier parte del mundo implica un gran desembolso económico. Es cansado llevar más de 40 años haciéndolo”, dijo Chávez.

¿Cómo inició el fanatismo de ‘Caramelo’ por la Selección Mexicana?

El primer partido del Tricolor al que asistió fue el 19 de febrero de 1986 frente a la Unión Soviética en la Ciudad de México. Su primer partido en un Mundial fue ese mismo año, el 3 de junio ante Bélgica; su padre le regaló los boletos que pidió en lugar de un viaje de graduación. Fue ahí cuando nació la idea de comenzar a seguir a México por todo el mundo.

“Tuve toda la vivencia del México 86 y fue cuando dije ‘un Mundial es una fiesta total, voy a tratar de ir a todos’ y así fue”, agregó. Desde entonces, ha acudido a todos las ediciones, incluida la de Italia 1990 en la que el Tricolor no participó por la sanción de los ‘cachirules’.

¿En qué trabaja y cuánto gana ‘Caramelo’?

Héctor Chávez vive en Chihuahua y estudió Administración de Empresas. Después del Mundial de 1990 inauguró una joyería, con la que obtenía la mayoría de sus ingresos y ahorraba desde el Mundial de Estados Unidos 1994.

“Cuando abrí mi joyería, estaba en una calle donde había otras y yo abría una hora antes y cerraba una después, además de trabajar en domingos porque tenía que estar un paso adelante. Todo esto ha sido con base a trabajo, eso me ha permitido viajar con la selección por todos lados”, contó a AP.

Después de 28 años en el negocio de la compra y venta de joyas, actualmente se dedica a los bienes y raíces, específicamente al sector inmobiliario comercial, no al residencial, explicó en una entrevista con ESPN. Gracias a la tecnología, varias de sus negociaciones las realiza de forma remota mediante internet.

‘Caramelo’ asegura que su dinero “no es mal habido” y que siempre cumple con sus obligaciones tributarias ante Hacienda y sus ingresos varían entre los 60 mil y los 400 mil pesos mexicanos al mes.

Aunque él siempre ha pagado sus viajes y viáticos, a veces viajaba con los jugadores la Selección Nacional, pero ahora ya no se lo permite la Federación Mexicana de Futbol; a veces también se hospeda en el mismo hotel que los jugadores. “No es que yo me considere el fan número 1, pero la gente y los medios me lo hacen saber”, dijo a AP.