Gerard Piqué ironiza sobre desempeño de México en Qatar: ‘El buen rendimiento de la selección’

La ‘pelea’ entre argentinos y mexicanos dentro del futbol sigue latente. Después de que el ‘Tri’ perdiera ante la albiceleste y fuera eliminado en la fase de grupos, los aztecas recibieron múltiples críticas; entre ellas está la de Gerard Piqué, quien se habría ‘burlado’ de la Selección Mexicana.

El exfutbolista español participó en una transmisión en Twitch, plataforma de streaming de videojuegos, para compartir un proyecto que está comenzando; sin embargo, no desaprovechó la oportunidad para hacer un comentario en alusión al rendimiento de la Selección Mexicana en Qatar.

Acompañado de streamers como Ibai Llanos, Juan S. Guarnizo, ‘Rivers’, así como el también exfutbolista Sergio ‘Kun’ Agüero, Piqué hizo una pregunta y después realizó un comentario de forma sarcástica.

“Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la selección en el Mundial”, dijo entre risas quien fuera parte del FC Barcelona.

Por unos momentos, sus interlocutores se mantuvieron en silencio, pero después comentzaron a reír por el comentario irónico de la expareja de Shakira.

En TikTok, un perfil identificado como ‘Todo sobre Twitch’ subió el clip de aquel momento, mismo que se hizo viral en redes sociales y recibió comentarios negativos hacia el español.

“Es que han estado escuchando a Shakira y no han tenido tiempo”, “Pues España no es como tuvo el mejor Mundial de la historia”, “hay (sic) vienen la selección de Japón la selección de Marruecos el Canelo y Shakira. Pobre Piqué” fueron solo algunos de ellos.

México se quedó en la fase de grupos

El desempeño de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022 fue criticado por miles de pamboleros mexicanos en redes sociales, quienes destacaron la mala estrategia del equipo.

Gerardo ‘Tata’ Martino, DT del Tri, admitió que el rendimiento no fue el esperado y asumió su responsabilidad en los resultados, por lo que decidió dejar de entrenar al cuadro tricolor.